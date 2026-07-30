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Laguna, il sindaco: “Temperature in calo, situazione in miglioramento”

Casamenti: "Il monitoraggio continua"

di Redazione
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Orbetello (Grosseto). «La situazione della Laguna è in graduale miglioramento: la temperatura dell’acqua è lievemente in calo e il livello è ancora alto, ma restiamo estremamente vigili»: a farlo sapere è il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti, dopo aver partecipato alla riunione del comitato tecnico scientifico, tenutasi questa mattina (giovedì 30 luglio). 

«Ci teniamo a sottolineare – dichiara il sindaco che, nonostante l’intensa ondata di calore dei giorni scorsi, in Laguna non è stata registrata alcuna emergenza e, oggi, possiamo dire che la situazione sta migliorando, in quanto è stato registrato un lieve calo della temperatura dell’acqua». 

«Il dato positivo legato all’abbassamento delle temperature – aggiunge Casamentisi unisce al fatto che il livello dell’acqua resta ottimale, dai 15 ai 18 centimentri, quindi molto alto rispetto agli standard che solitamente si rilevano in laguna. Naturalmente, da parte nostra e del comitato tecnico scientifico, il monitoraggio resta costante».  

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