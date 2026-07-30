Laguna, il sindaco: “Temperature in calo, situazione in miglioramento”

Orbetello (Grosseto). «La situazione della Laguna è in graduale miglioramento: la temperatura dell’acqua è lievemente in calo e il livello è ancora alto, ma restiamo estremamente vigili»: a farlo sapere è il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti, dopo aver partecipato alla riunione del comitato tecnico scientifico, tenutasi questa mattina (giovedì 30 luglio).

«Ci teniamo a sottolineare – dichiara il sindaco – che, nonostante l’intensa ondata di calore dei giorni scorsi, in Laguna non è stata registrata alcuna emergenza e, oggi, possiamo dire che la situazione sta migliorando, in quanto è stato registrato un lieve calo della temperatura dell’acqua».

«Il dato positivo legato all’abbassamento delle temperature – aggiunge Casamenti – si unisce al fatto che il livello dell’acqua resta ottimale, dai 15 ai 18 centimentri, quindi molto alto rispetto agli standard che solitamente si rilevano in laguna. Naturalmente, da parte nostra e del comitato tecnico scientifico, il monitoraggio resta costante».