Cattedrale di San Cerbone, Rossi: “Lavori al via, il Governo ha mantenuto la promessa”

Grosseto. “Con l’avvio dei lavori di miglioramento sismico nella cattedrale di San Cerbone a Massa Marittima si concretizza un altro importante intervento a tutela del patrimonio storico, artistico e religioso della Maremma. Ancora una volta il Governo Meloni e il Ministero della cultura dimostrano di mantenere gli impegni assunti nei confronti del territorio”. È quanto dichiara il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, commentando l’inizio del cantiere annunciato dalla Diocesi di Massa Marittima-Piombino sulla pagina ufficiale Facebook.

“L’intervento – spiega Rossi –, gestito dalla Soprintendenza delle province di Siena e Grosseto e finanziato con le risorse europee del Pnrr – Recovery Art, prevede opere di miglioramento della risposta sismica della cattedrale, con il completamento delle catene della navata laterale sinistra e della cella campanaria. Si tratta di lavori fondamentali per garantire la conservazione e la sicurezza di uno dei monumenti più rappresentativi della Toscana e simbolo identitario della città di Massa Marittima”.

“Già nel maggio del 2024 – ricorda Rossi – avevo annunciato lo stanziamento di quasi un milione di euro destinato alle due principali chiese maremmane interessate dagli interventi di sicurezza sismica: circa 300mila euro per la chiesa di San Pietro, a Grosseto, e oltre 680mila euro per la cattedrale di San Cerbone. Lo scorso aprile abbiamo visto partire il cantiere nella storica chiesa grossetana; oggi prende il via anche quello di Massa Marittima. Sono fatti concreti che testimoniano come le risorse del Pnrr siano state impiegate per valorizzare e proteggere il nostro patrimonio culturale. Desidero esprimere il mio ringraziamento al Ministro della cultura Alessandro Giuli, che sta portando avanti con determinazione il lavoro già avviato dal Ministero, assicurando continuità agli interventi programmati e confermando grande attenzione verso il patrimonio storico e artistico della provincia di Grosseto. La tutela delle nostre chiese significa custodire la memoria, l’identità e le radici delle comunità locali”.

“La Cattedrale di San Cerbone rappresenta uno dei più importanti esempi di architettura romanica italiana e un punto di riferimento religioso, culturale e turistico per tutta la Maremma. Investire nella sua sicurezza e conservazione significa consegnare alle future generazioni un patrimonio di valore inestimabile. Ancora una volta il Governo Meloni dimostra con i fatti la volontà di valorizzare i beni culturali italiani e sostenere i territori attraverso interventi concreti e puntuali”, conclude Fabrizio Rossi.