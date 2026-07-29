Incontro pubblico sul turismo: il Ministro Gianmarco Mazzi a Follonica

Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale di Follonica e Officina Maremma invitano cittadini, operatori del settore e associazioni a partecipare all’incontro pubblico con il Ministro della cultura Gianmarco Mazzi, in programma domenica 2 agosto alle 18.30 nel giardino dei Carabinieri Forestali di Follonica.

L’iniziativa, inserita nel progetto culturale “Officina Maremma” e organizzata in collaborazione con il Comune di Follonica, sarà dedicata alle prospettive del turismo in Maremma, con un confronto aperto sulle opportunità di sviluppo del territorio, sulla valorizzazione delle sue eccellenze e sul ruolo della cultura come leva strategica per rafforzarne l’attrattività.

La scelta del giardino dei Carabinieri Forestali, luogo che richiama i valori della tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale, rappresenta una cornice particolarmente significativa per un incontro dedicato a un modello di turismo capace di coniugare sviluppo, sostenibilità e valorizzazione dell’identità della Maremma.

“Accogliere nella nostra città il Ministro Gianmarco Mazzi è motivo di grande soddisfazione e rappresenta un’importante occasione di confronto su un tema centrale per il futuro del nostro territorio come il turismo – dichiarano il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore alla cultura Stefania Turini – La Maremma possiede un patrimonio straordinario fatto di cultura, paesaggio, mare, tradizioni ed eccellenze enogastronomiche che merita di essere promosso attraverso una visione condivisa e strategie capaci di valorizzarne appieno le potenzialità. Il dialogo con il Governo è fondamentale per sostenere un modello di sviluppo che sappia coniugare crescita economica, qualità dell’offerta e tutela dell’identità dei nostri luoghi. Invitiamo cittadini, operatori economici e associazioni a partecipare a questo momento di confronto, certi che rappresenterà un’importante occasione di approfondimento e di riflessione sul futuro del turismo in Maremma e sul ruolo che Follonica può svolgere in questo percorso”.

L’ingresso è libero.

In caso di maltempo, l’incontro si svolgerà presso Fonderia 1.