Anziani e non autosufficienza, il Pd: “Basta scaricare il peso sulle famiglie”

Grosseto. “Grosseto è una città che invecchia rapidamente. Gli over 65 sono ormai quasi 22mila e gli ultraottantenni continuano ad aumentare, mentre diminuiscono i giovani e la popolazione in età lavorativa. A fronte di questo cambiamento, i servizi pubblici e le risorse disponibili non crescono con la stessa velocità, lasciando sempre più famiglie sole ad affrontare il peso della non autosufficienza”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Carla Anita Guida, responsabile Welfare dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Grosseto.

“I costi delle Rsa sono ormai insostenibili: la quota sociale varia tra 1.586 e 2.010 euro al mese, mentre una retta privata può arrivare fino a 3.720 euro – continua la nota -. Cifre impossibili per una città dove il 34,3% dei contribuenti dichiara meno di 15.000 euro lordi all’anno e il reddito medio da pensione è di circa 1.893 euro lordi al mese. Per molti, il diritto alla cura rischia così di dipendere esclusivamente dal reddito. A livello nazionale, il Governo continua a sottovalutare una delle più grandi emergenze sociali del Paese. La riforma della non autosufficienza è rimasta incompleta e le risorse stanziate sono ancora insufficienti rispetto all’aumento degli anziani fragili e dei bisogni assistenziali. Senza un investimento strutturale, saranno ancora le famiglie a sostenere i costi economici e umani dell’assistenza”.

“Anche la Regione Toscana, che rappresenta un modello avanzato nelle politiche sociosanitarie, dovrà continuare a rafforzare gli investimenti per l’assistenza domiciliare, i posti convenzionati nelle Rsa e il sostegno ai caregiver – termina il comunicato -. Il Partito Democratico di Grosseto avvierà un percorso di confronto con cittadini, associazioni e operatori per costruire proposte concrete. La cura è un diritto fondamentale: nessuno dev’essere lasciato solo e ogni persona deve poter vivere gli ultimi anni della propria vita con dignità, assistenza e rispetto”.