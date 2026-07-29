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Ripulitura dei corsi d’acqua: interventi dell’Unione dei Comuni Amiata grossetana

Investiti 100mila euro

di Redazione
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Arcidosso (Grosseto). L’Unione dei Comuni Amiata grossetana è impegnata nella ripulitura degli alvei e delle sponde dei corsi d’acqua, per conto del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, come previsto da apposita convenzione.

Nel triennio 2025 -2027 l’Unione svolgerà annualmente interventi di manutenzione con propri uomini e mezzi per 100mila euro sui corsi d’acqua minori, previsti dal Pab – Piano annuale di bonifica. Si tratta dello sfalcio della vegetazione, con la pulizia degli alvei, la riprofilatura e la rimozione del materiale che può ostacolare il regolare deflusso delle acque.

“La cura del reticolo idraulico minore è fondamentale per il corretto deflusso delle acque meteoriche. – sottolinea Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso con delega alla Forestazione nella Giunta dell’Unione – In caso di piogge intense, se non adeguatamente ripuliti, questi fossi possono rappresentare un rischio per l’ambiente e per le comunità locali. Nei giorni scorsi è stata effettuata la manutenzione di alcuni corsi d’acqua del reticolo minore nel Comune di Semproniano, nei pressi della frazione di Petricci e nel Comune di Castel del Piano, in località Montegiovi, lungo il fosso del Fossato e i suoi affluenti. Gli interventi proseguiranno poi negli altri Comuni del territorio dell’Unione. Così facendo l’Unione dei Comuni contribuisce con le proprie maestranze a dare risposte sul territorio dell’Amiata grossetana sul tema della bonifica, alleggerendo in questo modo il carico di lavoro del Consorzio”.

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