Pedonalizzazione di Senzuno, Forza Italia: “Bene il confronto per migliorare il progetto”

Follonica (Grosseto). Forza Italia Follonica accoglie con favore il contributo portato da Confcommercio, Confesercenti e dal Comitato Commercianti di Senzuno sul tema della pedonalizzazione dell’area.

“Le osservazioni avanzate dalle associazioni di categoria e dagli operatori economici rappresentano uno stimolo costruttivo che merita attenzione, perché nascono dall’esperienza quotidiana di chi vive e lavora nel quartiere – si legge in una nota del partito -. Come forza di maggioranza abbiamo sempre sostenuto che ogni scelta debba essere accompagnata dal confronto con residenti, commercianti e associazioni di categoria. Siamo favorevoli alla pedonalizzazione di Senzuno, ma riteniamo che il progetto debba essere costruito ascoltando il territorio”.

“Il primo tema da affrontare è senza dubbio quello degli orari – continua il comunicato -. Riteniamo opportuno valutare una revisione della fascia oraria della pedonalizzazione, affinché si riesca a conciliare la vivibilità del quartiere con le esigenze delle attività economiche che rendono Senzuno vivo durante tutto l’anno. Le due serate di festa organizzate a Senzuno hanno dimostrato le grandi potenzialità del quartiere nelle ore serali e hanno permesso a tanti cittadini di immaginare ciò che quest’area può diventare. Sono iniziative che dimostrano come la valorizzazione serale possa rappresentare un’opportunità importante. Allo stesso tempo, però, crediamo che il futuro di Senzuno debba partire dalla sua storia. È un quartiere commerciale vivo 365 giorni all’anno, con attività storiche che da decenni rappresentano un punto di riferimento per Follonica. Questo patrimonio va tutelato e valorizzato”.

“Per questo è giusto aprire una riflessione sul modello di sviluppo che vogliamo costruire. Senzuno dovrà diventare un quartiere di passeggio, commercio e qualità urbana, capace di vivere tutto l’anno, oppure un’area prevalentemente legata alla movida serale? È una scelta che merita un confronto serio e condiviso con chi il quartiere lo vive e lo mantiene vivo ogni giorno – termina la nota -. L’obiettivo deve essere quello di valorizzare Senzuno senza snaturarne l’identità, trovando un equilibrio tra vivibilità, attrattività turistica e tutela di un tessuto commerciale che rappresenta un patrimonio per tutta Follonica”.