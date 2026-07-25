L’Asd Fonteblanda: “No alla secessione da Orbetello, siamo al fianco del Comune”

Fonteblanda (Grosseto). Da alcuni giorni, da più parti, sembrava emergere l’idea che l’Associazione sportiva Fonteblanda fosse in qualche modo concorde con le posizioni del comitato che porta avanti il progetto di separazione di Fonteblanda e Talamone dal Comune di Orbetello, con l’ipotesi di un passaggio al Comune di Magliano in Toscana.

Una situazione che ha spinto il consiglio direttivo dell’Asd Fonteblanda ad intervenire per chiarire definitivamente la propria posizione: “Nel rispetto di ogni individuo e di chi possa pensarla diversamente, come associazione non sosteniamo e non siamo promotori della secessione”-

Questa è la posizione espressa a nome della società e del consiglio direttivo, che ha voluto precisare come “l’Associazione sportiva Fonteblanda non abbia alcun coinvolgimento con il movimento per la secessione, né con le iniziative portate avanti dal comitato”.

La società sportiva prende pertanto le distanze da qualsiasi interpretazione che possa far pensare a un sostegno alla proposta di distacco dal Comune di Orbetello: “Siamo al fianco dell’amministrazione comunale”

La posizione dell’Asd Fonteblanda è chiara: la società conferma “il proprio rapporto di collaborazione con il Comune di Orbetello, ricordando il sostegno ricevuto negli anni dall’amministrazione comunale per lo svolgimento dell’attività sportiva e per le diverse problematiche affrontate”.

La precisazione arriva con l’obiettivo di fare chiarezza su quanto circolato negli ultimi giorni e di ribadire il legame dell’associazione con il territorio comunale di Orbetello.