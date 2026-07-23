Monte dei Paschi, Pd: “Banca patrimonio del Paese, Governo difenda lavoro, territorio e identità”

Grosseto. Nei prossimi giorni il Consiglio comunale di Grosseto sarà chiamato a discutere un ordine del giorno sulla vicenda di Banca Monte dei Paschi di Siena.

“Un tema che non riguarda soltanto Siena, ma l’intera Toscana ed il Paese, perché il futuro della banca più antica del mondo ancora in attività rappresenta una questione strategica sotto il profilo economico, occupazionale e sociale – dichiara Simona Francini, vicesegretaria dell’Unione Comunale del Partito Democratico Grosseto -. Il Partito Democratico condivide pienamente la posizione assunta all’unanimità dal Consiglio regionale della Toscana e sostiene l’iniziativa dei parlamentari democratici, che hanno presentato un’interrogazione al Governo chiedendo di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità. Lo Stato, infatti, detiene ancora una partecipazione nella banca e non può limitarsi al ruolo di spettatore di fronte a decisioni che possono incidere profondamente sul futuro del sistema bancario nazionale.

“Le ipotesi di aggregazione oggi sul tavolo impongono la massima attenzione – continua Francini -. Occorre salvaguardare il marchio Monte dei Paschi, il mantenimento di tutte le sedi, delle funzioni direzionali e della Rete filiali, i livelli occupazionali ed il patrimonio di competenze. Allo stesso tempo è necessario garantire la tutela della concorrenza, dell’accesso al credito per famiglie e imprese e del patrimonio storico, artistico e culturale legato alla banca. Monte dei Paschi rappresenta un presidio fondamentale per l’economia toscana e per il sistema delle piccole e medie imprese, che hanno bisogno di interlocutori solidi e radicati sul territorio. Difendere questo patrimonio significa tutelare migliaia di lavoratrici e lavoratori, l’indotto economico e il legame storico tra la banca e la comunità”.

“Per questo riteniamo indispensabile che il Governo apra immediatamente un tavolo istituzionale permanente con gli enti locali, la Regione Toscana, i parlamentari e le autorità competenti, affinché ogni scelta avvenga nella massima trasparenza, nel rispetto dell’interesse generale e con il pieno coinvolgimento dei territori interessati – termina Francini -. Il Consiglio comunale di Grosseto può e deve dare un segnale politico chiaro: difendere Monte dei Paschi significa difendere il lavoro, l’economia della Toscana e un patrimonio che appartiene a tutto il Paese”.