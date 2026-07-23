I Vigili del Fuoco grossetani aderiscono a sciopero nazionale: “Inaccettabile rischiare la vita senza tutele adeguate”

Grosseto. Anche il Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto incrocia le braccia sabato prossimo dalle 15.00 alle 18.00.

“Le carenze di organico sul nostro territorio, il mancato riconoscimento del rischio professionale e salari inadeguati non sono più tollerabili”, dichiara il segretario territoriale della Uil Fp Vigili del Fuoco, Sergio Rubegni.

Lo sciopero arriva dopo la rottura del tavolo di conciliazione, con le premesse di un rinnovo contrattuale ritenuto inidoneo a tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori e a riconoscere la specificità dei Vigili del Fuoco per i requisiti peculiari di efficienza psico-fisica e l’impiego in attività usuranti che, pur previsti per legge, continuano a non trovare un riscontro economico adeguato.

“Sul nostro territorio viviamo quotidianamente le ricadute di un sistema che non investe su chi lo protegge – dichiara Sergio Rubegni –. I colleghi di Grosseto affrontano turni massacranti per coprire le distanze del vasto territorio della nostra provincia”.

“Ma la vera ferita – prosegue Sergio Rubegni – è il silenzio dello Stato sulla nostra salute, respiriamo quotidianamente fumi tossici e sostanze cancerogene, operiamo in condizioni estreme, soprattutto d’estate, eppure il rischio oncologico e cardio-circolatorio non ci viene riconosciuto come malattia correlata al servizio”.

“Il problema non è quello dell’esiguità delle risorse e dei vincoli di bilancio, ma di come si decide che queste risorse debbano essere investite – dichiara Valentino Prezzemolo, segretario generale della Uil Fp Vigili del Fuoco -. Un taglio dello 0,4% sui sussidi indiretti o sulla massa dei crediti d’imposta concessi ai grandi gruppi, tecnicamente irrilevante per questi ultimi, consentirebbe di stanziare le risorse sufficienti per un contratto dignitoso. La proclamazione dello sciopero non nasce da una logica di contrapposizione, ma dalla necessità di richiamare lo Stato a una responsabilità concreta, investire nei Vigili del Fuoco significa investire nella sicurezza dei cittadini. Un Corpo efficiente, motivato e adeguatamente valorizzato rappresenta una garanzia per l’intero Paese”.

La mobilitazione si pone l’obiettivo di riaprire un tavolo di confronto costruttivo con il Governo.

Lo sciopero si svolgerà nel rigoroso rispetto della normativa sui servizi pubblici essenziali. La Uil Fp Vigili del Fuoco assicura che tutti gli interventi di soccorso urgente e le prestazioni indispensabili previste dalla legge saranno garantite, al fine di tutelare in ogni momento l’incolumità della popolazione.