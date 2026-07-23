“Talamone luminosa”: il Comune approva un contributo straordinario alla Pro Loco

Orbetello (Grosseto). La Giunta comunale di Orbetello ha approvato la concessione di un contributo straordinario alla Pro Loco di Talamone a sostegno dell’organizzazione dell’evento “Talamone luminosa – Estate 2026”, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale nella valorizzazione delle iniziative culturali e turistiche che animano il territorio durante la stagione estiva.

L’intervento rappresenta un ulteriore tassello della programmazione estiva promossa dal Comune di Orbetello, con l’obiettivo di sostenere le realtà associative locali che, attraverso manifestazioni di qualità, contribuiscono ad accrescere l’attrattività della frazione e a favorire la partecipazione di cittadini e visitatori.

«Sostenere le associazioni che operano sul territorio significa investire nella promozione di Talamone e nella vitalità della nostra comunità – dichiara l’assessore al turismo Maddalena Ottali –. Eventi come “Talamone luminosa” rappresentano un’importante occasione di valorizzazione del borgo, capace di coniugare bellezza, partecipazione e promozione turistica. La collaborazione con la Pro Loco continua a dimostrarsi fondamentale per offrire un calendario estivo ricco e di qualità.»

L’amministrazione comunale rinnova così il proprio sostegno alle iniziative che contribuiscono alla crescita dell’offerta turistica e culturale del territorio, nella convinzione che la collaborazione con il tessuto associativo rappresenti uno strumento strategico per lo sviluppo e la valorizzazione dell’intero Comune di Orbetello.