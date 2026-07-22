Lettura di poesia alla Casa della Memoria al Futuro: il programma

Grosseto. Si può fare della letteratura un’attività collettiva? Può la poesia avere un posto nella vita culturale contemporanea?

Queste sono le sfide lanciate dal Comitato di lettura della collana Distonia, pubblicata dall’editrice Excogita, nel proporre la lettura di poesia che avrà luogo il 26 luglio a Maiano Lavacchio, nella Casa della Memoria al Futuro. La serata inizierà alle 21 e sarà dedicata alla poesia come esperienza di piacere condiviso in un luogo carico di memoria e di speranza nella possibilità di immaginare un futuro diverso.

Fondato dalle studiose e poetesse Federica Albani, Marilina Ciaco, Massimiliano Cappello, Letizia Imola, Riccardo Innocenti, Federico Masci, Fabrizio Miliucci, Stella Poli, Francesca Santucci e Marco Villa, il Comitato di lettura ha cooperato per selezionare libri di poesia da pubblicare nella collana Distonia e per lavorare con autrici e autori all’editing dei testi.

Questa prassi collettiva incentrata sulla mediazione e sul lavoro di gruppo ha dato vita a quattro volumi apprezzati dai lettori comuni e dagli addetti ai lavori: “Catedral italiana” di Myra Jara Toledo, “Lunari” di Giuliana Pala, “Così” di Simone Biundo e “Il gioco” di Adele Bardazzi.

Nella serata del 26 luglio i membri del Comitato apriranno le danze con alcune brevi letture da questi volumi, per poi lasciare il palco a chi vorrà leggere.

L’evento si colloca come primo passo in direzione di una più ampia residenza artistica da realizzarsi presso la Casa della Memoria al Futuro di Maiano Lavacchio e vuole essere l’avvio di una collaborazione con Isgrec incentrata su scrittura e divulgazione della poesia e più in generale sulla letteratura.