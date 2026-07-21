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Lavori alla piscina, approvata la variante: “Accolte le richieste dei residenti, alberi tutelati”

di Redazione
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Grosseto. La Giunta comunale di Grosseto. ha approvato la rettifica della deliberazione relativa al project financing per la riqualificazione della piscina comunale “G.B. Finetti” di via Lago di Varano, recependo la variante progettuale emersa dal confronto tra amministrazione, concessionario e residenti.

La variante

La variante conferma le modifiche già condivise nelle scorse settimane, finalizzate a garantire contemporaneamente la sicurezza delle abitazioni di via Lago di Mezzano, il transito dei mezzi di soccorso e la salvaguardia delle alberature esistenti, adeguando al tempo stesso il quadro economico dell’intervento e le relative modalità di finanziamento.

L’aggiornamento progettuale comporta infatti una rimodulazione di alcuni interventi di efficientamento energetico, con una riduzione del contributo previsto dal Gestore dei servizi energetici (Gse), compensata mediante risorse comunali, senza modificare gli obiettivi complessivi dell’opera né il cronoprogramma dei lavori.

“Con questo provvedimento diamo piena attuazione agli impegni assunti con i cittadini – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo sport Fabrizio Rossi. La variante recepisce la soluzione individuata grazie al confronto con i residenti, consentendo di salvaguardare le alberature esistenti e garantire il passaggio dei mezzi di soccorso, senza compromettere un investimento strategico per la città. La riqualificazione della piscina comunale prosegue quindi nel rispetto del cronoprogramma, con un progetto migliorato e condiviso, confermando la volontà dell’Amministrazione di coniugare ascolto del territorio, tutela dell’ambiente e realizzazione delle opere pubbliche”.

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