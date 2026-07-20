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Prenotazione cedole librarie: attivo il servizio online per l’anno scolastico 2026/2027

Le richieste possono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma online del Comune

di Redazione
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Scarlino (Grosseto). È attivo il servizio per la prenotazione online delle cedole librarie destinate agli alunni della scuola primaria residenti nel Comune di Scarlino per l’anno scolastico 2026/2027.

La richiesta deve essere effettuata esclusivamente attraverso la procedura online disponibile sul sito del Comune, accedendo al portale dedicato: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.stoDB_NAME=n90353&areaAttiva=9

Per agevolare le famiglie che necessitano di assistenza nella compilazione della domanda è disponibile il Punto Digitale, attivo nella sala Auser di Scarlino Scalo, in via Matteotti, tutti i mercoledì dalle 16.00 alle 18.00.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio scuola del Comune di Scarlino al numero 0566.38529 oppure scrivere all’indirizzo e-mail c.brunese@comune.scarlino.gr.it.

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