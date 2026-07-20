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“Vedute naturalistiche e simboliche”: le opere di Olga Belsito in mostra all’ex Frontone

L'inaugurazione è in programma sabato prossimo

di Redazione
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Orbetello (Grosseto). Prosegue il programma culturale promosso dal Comune di Orbetello con un nuovo appuntamento dedicato all’arte contemporanea.

Da martedì 21 luglio, la sala espositiva ex Frontone di Talamone a Orbetello, in piazza della Repubblica 1, ospiterà “Vedute naturalistiche e simboliche”, mostra personale dell’artista Olga Belsito (OB), organizzata dall’associazione Corrente Alternata, presieduta da Filippo Muneghina.

La mostra

L’esposizione accompagnaerà il visitatore in un percorso in cui paesaggio, natura e simbolismo si fondono in una ricerca artistica capace di trasformare gli elementi del reale in immagini evocative e ricche di significato. Attraverso il colore, la materia e il segno, Olga Belsito propone una riflessione sul rapporto tra uomo e natura, offrendo un’esperienza che va oltre la semplice contemplazione estetica.

Artista contemporanea residente a Firenze, Olga Belsito ha esposto in numerose mostre in Italia e all’estero, costruendo negli anni un linguaggio espressivo personale che le ha consentito di ottenere importanti riconoscimenti e di affermarsi nel panorama artistico contemporaneo. La sua presenza rappresenta un’opportunità per il pubblico di conoscere da vicino una ricerca pittorica apprezzata anche in contesti internazionali.

“La cultura è uno dei principali strumenti di valorizzazione del nostro territorio. Ospitare artisti di livello come Olga Belsito significa offrire ai cittadini e ai tanti visitatori occasioni di crescita, confronto e bellezza, contribuendo allo stesso tempo a rendere sempre più vivi gli spazi culturali del nostro Comune”, dichiara l’assessore alla cultura Maddalena Ottali.

“Con questa mostra prosegue il percorso di Corrente Alternata volto a portare a Orbetello artisti capaci di offrire linguaggi contemporanei di qualità. Siamo convinti che iniziative come questa rappresentino un’importante occasione di incontro tra arte, territorio e comunità”, afferma il presidente dell’associazione Corrente Alternata, Filippo Muneghina.

La mostra verrà aperta al pubblico a partire dà martedì 21 luglio nella sala espositiva ex Frontone di Talamone, mentre l’inaugurazione si terrà sabato 25 luglio.

L’ingresso è libero.

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