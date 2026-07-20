“Vedute naturalistiche e simboliche”: le opere di Olga Belsito in mostra all’ex Frontone

Orbetello (Grosseto). Prosegue il programma culturale promosso dal Comune di Orbetello con un nuovo appuntamento dedicato all’arte contemporanea.

Da martedì 21 luglio, la sala espositiva ex Frontone di Talamone a Orbetello, in piazza della Repubblica 1, ospiterà “Vedute naturalistiche e simboliche”, mostra personale dell’artista Olga Belsito (OB), organizzata dall’associazione Corrente Alternata, presieduta da Filippo Muneghina.

La mostra

L’esposizione accompagnaerà il visitatore in un percorso in cui paesaggio, natura e simbolismo si fondono in una ricerca artistica capace di trasformare gli elementi del reale in immagini evocative e ricche di significato. Attraverso il colore, la materia e il segno, Olga Belsito propone una riflessione sul rapporto tra uomo e natura, offrendo un’esperienza che va oltre la semplice contemplazione estetica.

Artista contemporanea residente a Firenze, Olga Belsito ha esposto in numerose mostre in Italia e all’estero, costruendo negli anni un linguaggio espressivo personale che le ha consentito di ottenere importanti riconoscimenti e di affermarsi nel panorama artistico contemporaneo. La sua presenza rappresenta un’opportunità per il pubblico di conoscere da vicino una ricerca pittorica apprezzata anche in contesti internazionali.

“La cultura è uno dei principali strumenti di valorizzazione del nostro territorio. Ospitare artisti di livello come Olga Belsito significa offrire ai cittadini e ai tanti visitatori occasioni di crescita, confronto e bellezza, contribuendo allo stesso tempo a rendere sempre più vivi gli spazi culturali del nostro Comune”, dichiara l’assessore alla cultura Maddalena Ottali.

“Con questa mostra prosegue il percorso di Corrente Alternata volto a portare a Orbetello artisti capaci di offrire linguaggi contemporanei di qualità. Siamo convinti che iniziative come questa rappresentino un’importante occasione di incontro tra arte, territorio e comunità”, afferma il presidente dell’associazione Corrente Alternata, Filippo Muneghina.

La mostra verrà aperta al pubblico a partire dà martedì 21 luglio nella sala espositiva ex Frontone di Talamone, mentre l’inaugurazione si terrà sabato 25 luglio.

L’ingresso è libero.