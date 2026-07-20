Teatro, musica e danza: torna il San Rocco Festival

Grosseto. Dal 23 luglio al 23 agosto prossimi andrà in scena a Marina di Grosseto, sul palco allestito a ridosso del Forte San Rocco, la settima edizione del San Rocco Festival, diretto da Giorgio Zorcù.

“Il San Rocco Festival – commenta l’assessore alla cultura Luca Agresti – è da sempre un cantiere dell’immaginazione, un laboratorio aperto per la cultura, l’arte e il turismo, per ideare e praticare nuove forme di relazione e un nuovo appeal del nostro territorio. Siamo orgogliosi di vedere la continua crescita e l’evoluzione del festival. La presenza di una nuova manifestazione rappresenta un passo significativo verso l’arricchimento dell’offerta culturale della nostra città. Ringraziamo gli organizzatori per la dedizione a questo progetto. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme queste serate di grande musica e spettacolo”.

“Sostenere il San Rocco Festival significa contribuire a una proposta culturale di qualità che, attraverso musica, teatro e danza, arricchisce la vita delle comunità e valorizza il territorio – afferma Carlo Vellutini, membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze -. La Fondazione continua a investire nella crescita culturale del territorio grossetano: solo nell’ultimo anno abbiamo sostenuto circa 50 tra le più radicate realtà locali, promuovendo sia iniziative artistiche, culturali e performative capaci di animare la vita delle comunità, sia interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico. Un impegno concreto che nasce dalla convinzione che la cultura sia un motore di sviluppo, partecipazione e coesione sociale”.

Il San Rocco Festival, nato nel 2020, nella prima estate postpandemica, ha confermato in tutte le sue edizioni l’entusiasmo con cui è stato accolto al debutto, confermandosi un’eccellenza per la qualità e la popolarità delle sue proposte.

Il progetto 2026 tiene fede a questa identità, con l’invito a grande personalità artistiche: si apre il 23 luglio con la straordinaria voce di Enza Pagliara, cantante star della Notte della Taranta, per una Festa salentina a base di pizzica; si continua il 26 luglio con Giuliana Musso, attrice ormai consacrata tra le migliori italiane, con “Qualcosa d’invisibile”, una curiosa ricerca tra teatro e musica sulla nascita del Theremin, il più antico strumento conosciuto che non preveda il contatto fisico dell’esecutore con lo strumento; il 28 luglio lo storico gruppo dei Sacchi di Sabbia con “Sandokan o la fine dell’avventura”, uno dei suoi più acclamati spettacoli.

Il 6 agosto serata di danza con i due giovani Davide Angelozzi e Elda Bartolacci che propongono “Human Poetry”, nuovo spettacolo in prima nazionale, dopo le belle prove al Campus creativo Dune negli ultimi due anni; il 10 agosto sorprendente e divertente Andrea Cosentino con un suo cavallo di battaglia, “Primi passi sulla luna”, spettacolo che l’ha fatto conoscere al grande pubblico; il 12 agosto ritorno delle Belle Bandiere, richiamati dopo il successo dello scorso anno, grandi attori che portano in scena un grande autore, “Delirio a due” di Eugene Ionesco.

Il 14 agosto, alle 18.30, il consueto appuntamento di Sara Donzelli con i bambini, con la rilettura di “La scatola delle lacrime”, fiaba della coreana Han Kang, Premio Nobel per la letteratura del 2024.

Il San Rocco Festival 2026 chiude con uno scoppiettante finale in musica: il 18 agosto la tradizionale ospitalità del Grey Cat Festival, con il concerto “Liberi!” dell’esplosivo duo Antonello Salis e Simone Zacchini, due fisarmoniche, un pianoforte e una tastiera elettronica per una serata da non perdere; il 20 agosto la sorpresa San Rock – Numero Zero, con tre giovani gruppi della scena rock indipendente italiana, una serata che vuole iniziare un ciclo, in omaggio a Gianna Nannini, che due anni fa sul palco lanciò l’idea; in chiusura, il 23 agosto, la serata dedicata alla musica classica, con “Viva la Francia!” con l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto diretta dal Maestro americano Lawrence Golan.

Il San Rocco Festival è organizzato da Accademia Mutamenti, con il contributo del Comune di Grosseto, di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, della Regione Toscana e della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, e con la collaborazione di Fondazione Grosseto Cultura, Grey Cat Festival e Orchestra sinfonica Città di Grosseto. Insieme a Dune – Arti Paesaggi Utopie è stato riconosciuto dal Ministero della Cultura come Festival ,ultidisciplinare di interesse nazionale per il triennio 2025 – 2027.

Informazioni

Cell. 388.5850722 (anche Whatsapp)

e-mail info@accademiamutamenti.it

sito www.sanroccofestival.it

Tutti gli spettacoli avranno luogo al Forte San Rocco di Marina di Grosseto. Inizio alle 21.30, apertura della sala alle 21.00

Biglietti

Spettacoli dei giorni 23, 26, 30 luglio e 6, 10, 12, 14 e 20 agosto – Ingresso a offerta

Concerto del 18 agosto Grey Cat festival – Circuito TicketOne – Intero 12 euro, ridotto 10 euro

Concerto del 23 agosto intero 10 euro, ridotto 8 euro. Prevendita cell. 333 5372994.

Il programma

Giovedì 23 luglio, ore 21.30

Enza Pagliara / Nauna Cantieri musicali

Enza Pagliara

Festa salentina

Musica

Canto Enza Pagliara. Musicisti Dario Muci, Antongiulio Galeandro, Gianluca Longo, Alessandro Chiga e Roberto Chiga

Un concerto-festa che invita alla danza, un rituale collettivo dove il pubblico diventa parte della musica, trascinato dal ritmo travolgente della pizzica e dalle melodie autentiche del canto popolare. Cantante storica della Notte della Taranta, Enza porta sul palco energia pura e passione condivisa; accompagnata da musicisti straordinari, la sua voce calda e potente trascina dentro secoli di tradizione popolare: il suo canto avvolge, scuote, fa sentire il battito antico della terra e delle piazze, dove ogni nota racconta storie di mare, di gente e di vento.

Domenica 26 luglio, ore 21.30

Giuliana Musso / ariaTeatro

Qualcosa d’invisibile

Concerto per theremin, pianoforte e parole

Teatro e musica

Di Giuliana Musso

Con Giuliana Musso voce recitante, Leo Virgili al theremin, Giovanna Pezzetta al pianoforte

Il theremin è il primo strumento elettronico della storia, inventato cent’anni fa dallo scienziato sovietico Lev Termen, e si suona con delicati e precisi movimenti delle mani che non toccano mai lo strumento ma fluttuano nell’aria. Pochissimi al mondo riescono a suonarlo: Leo Virgili è uno di questi. Con la complicità del pianoforte di Giovanna Pezzetta e della voce recitante di Giuliana Musso, nel concerto si alternano parole e racconti che inseguono i viaggi, le invenzioni, i segreti e gli amori del suo inventore.

Martedì 28 luglio, ore 21.30

I Sacchi di Sabbia

Sandokan o la fine dell’avventura

Teatro

Da “Le Tigri di Mompracem” di Emilio Salgari

Scrittura scenica Giovanni Guerrieri con la collaborazione di Giulia Gallo e Giulia Solano

Con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano

Il luogo in cui si svolge l’azione è una cucina; le gesta del pirata malese vivono con carote-soldatini, sedani-foresta, pomodori rosso sangue, patate-bombe, cucchiai di legno come spade, grattugie come cannoni, una bacinella piena d’acqua per il mare del Borneo, scottex per cannocchiali, e ancora sacchetti di carta, coltellini, tritatutto… Un elogio all’immaginazione e una satira di costume, in un gioco scenico buffo ed elementare.

Giovedì 6 agosto, ore 21.30

DaCru Dance Company / Compagnia Naturalis Labor

Human Poetry

Danza

Di e con Davide Angelozzi e Elda Bartolacci

Coreografia di Marisa Ragazzo

Prima nazionale

Dopo due anni di residenze al campus creativo Dune, nel 2024 e 2025, e l’allestimento delle due opere “Corpo” e “Lie to me”, i due giovani danzatori abruzzesi, accompagnati dalla mano sapiente della coreografa Marisa Ragazzo, arrivano alla produzione di uno spettacolo su grande palco, di lunga durata, prendendo spunto dai temi e dalle composizioni dei due precedenti lavori.

Lunedì 10 agosto, ore 21.30

Andrea Cosentino / Cranpi

Primi passi sulla Luna

Teatro

Di e con Andrea Cosentino

“Dice che nella notte dell’allunaggio del 20 luglio del ’69 in tutto il mondo interplanetario non c’è stato un furto, un omicidio, una rapina, uno scappellotto. Erano tutti li davanti a Neil Armstrong. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che se tutti guardassimo di più la televisione il nostro sarebbe un mondo migliore”. Lo sbarco sulla luna dà il la a una schiera di improbabili personaggi, in un viaggio surreale, esilarante e struggente.

Mercoledì 12 agosto, ore 21.30

Le Belle Bandiere

Delirio a due

Teatro. Anticommedia

Di Eugène Ionesco, traduzione Gian Renzo Morteo

Regia e interpretazione, scene e costumi di Elena Bucci e Marco Sgrosso

I protagonisti di questo travolgente scherzo teatrale sono Lui e Lei, e incarnano meraviglie e orrori dell’essere due. Mettono continuamente alla prova il loro legame e non trovano altra via che dare la colpa l’uno all’altro di ogni mistero della vita. Fuori dal nido divampa una guerra civile, che rende tragicomico, e a tratti tenero, il loro dialogo intriso di ripetizioni rituali e non sensi, meccanismo inceppato che gira a vuoto, ma rassicura.

Venerdì 14 agosto, ore 18.30

Sara Donzelli / Accademia Mutamenti

La scatola delle lacrime

Teatro. Spettacolo e animazione per bambini

Dal racconto di Han Kang (Corea, Premio Nobel 2024). Adattamento e interpretazione Sara Donzelli

Sara Donzelli è maestra nell’arte del narrare e nel coinvolgimento dei bambini in giochi e fantasie. La scatola delle lacrime è una favola che ci ricorda che il dolore non è qualcosa da evitare, ma un passaggio necessario verso una comprensione più profonda di sé e del mondo; con un linguaggio semplice che ci trasporta in un posto magico dove le lacrime possono essere collezionate, come qualcosa di molto prezioso.

Martedì 18 agosto, ore 21.30

Zanchini – Salis / Grey Cat Festival

Liberi!

Musica

Antonello Salis fisarmonica, pianoforte

Simone Zanchini fisarmonica, live electronics

Incontro tra due funamboli della fisarmonica e prestigiatori dell’improvvisazione, protagonisti della scena jazz internazionale. Per gioire e sperimentare una musica senza barriere e preconcetti, scambiandosi continuamente i ruoli attraverso la libera creazione estemporanea, per gustare appieno le facoltà timbriche e dinamiche delle fisarmoniche, arricchite dai voli pianistici di Antonello e dalle raffinate incursioni elettroniche di Simone.

Giovedì 20 agosto, ore 21.30

San Rock

Numero Zero

Musica

Il lancio di un nuovo progetto rock

A cura di Blue Tango

Con Lazy Lazarus, Kostja, Vov Vov! e Jipo Records

Gianna Nannini, che ha passato la sua adolescenza a Marina di Grosseto, partecipò al San Rocco Festival nel 2023. Ricordando che il primo nome della frazione era San Rocco, invitò a riprendere quel nome invece del più anonimo “Marina”; anzi, disse, chiamatelo San Rock! “Da quel momento abbiamo iniziato a pensare a una serata di rock con questo titolo, tutta da inventare, e quest’anno ci proviamo – dichiarano gli organizzatori –, con una proposta di tre progetti della scena indipendente italiana accomunati da una tensione verso la forma, la ripetizione e la trasformazione del suono. Tre set consecutivi che attraversano territori differenti, dalla canzone espansa all’improvvisazione elettronica, costruendo un percorso d’ascolto in tre atti”.

Lazy Lazarus (trio). Anteprima di It’s only Castles burning (Jipo Records, ottobre 2026). Un set essenziale per chitarra, voci e sintetizzatori, tra folk, dream pop e psichedelia.

Kostja (solo). Presentazione del disco d’esordio Drift Migration (Pluma dischi, 2026) con un concerto per chitarra elettrica, voci, sintetizzatori e elettroniche tra dream folk e alternative rock.

Vov Vov! (trio). Composizioni tratte dall’album Sunbathing in a magnetic field (Factory Flaws, 2025) e dall’EP hot jams need two gloves (Factory Flaws, 2026). Chitarra, tastiere, voce, basso e batteria in un linguaggio che attraversa kraut, post-rock e alternative.

Una selezione di dischi in vinile a cura di Jipo Records introduce l’ascolto, accompagna le transizioni tra i set e prolunga l’esperienza sonora oltre la dimensione del concerto.

Domenica 23 agosto, ore 21.30

San Rocco Classica / Orchestra Sinfonica Città di Grosseto

Viva la Francia!

Musica

Lawrence Golan (USA) direttore

“Les Nuits d’été” di Hector Berlioz con il soprano Marija Jelic; Sinfonia n. 82 “L’orso” di Franz Joseph Haydn

36 orchestrali in organico.

Le melodie per voce e orchestra del grande compositore romantico francese Berlioz e la prima delle Sinfonie dette “Le Parigine” di Haydn compongono questa serata dedicata alla Francia. La direzione del concerto è affidata al grande ed esperto direttore americano Lawrence Golan. Si rinnova così la festa della musica classica con l’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, che chiude con questa piccola coda di San Rocco Classica la settima edizione del San Rocco Festival.