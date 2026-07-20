La Bandiera gialla sventola in città: Grosseto si conferma Comune ciclabile

Grosseto. Grosseto ottiene anche quest’anno la riconferma dei tre “Bike Smile” nell’ambito dell’iniziativa nazionale Fiab Comuni ciclabili, il riconoscimento che premia le amministrazioni impegnate nello sviluppo della mobilità in bicicletta.

Il risultato conferma il percorso intrapreso dall’amministrazione comunale per incentivare gli spostamenti sostenibili, potenziare le infrastrutture ciclabili e migliorare la sicurezza stradale attraverso interventi di moderazione del traffico.

La conferma tra i Comuni italiani più virtuosi rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto e uno stimolo a proseguire negli investimenti per una mobilità sempre più sicura, sostenibile e orientata alla qualità della vita di cittadini e visitatori.