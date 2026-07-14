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I sindaci Pieraccini e Verruzzi nel direttivo del Distretto castanicolo toscano: la soddisfazione del Pd

di Redazione
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Grosseto. “Nella giornata di oggi sono stati eletti gli organi statutari che rendono operativo il Distretto rurale regionale castanicolo toscano – afferma Giacomo Termine, segreterio provinciale del Partito Democratico di Grosseto –. Desidero esprimere grande soddisfazione per l’ingresso nel comitato direttivo di Cinzia Pieraccini, sindaco di Castel del Piano, e Nicola Verruzzi, sindaco di Montieri. Due amministratori del nostro territorio che, grazie alla loro esperienza e competenza, sapranno dare un contributo significativo al lavoro del Distretto e rappresentare al meglio le esigenze delle comunità dell’Amiata e delle Colline Metallifere. La loro presenza nel comitato direttivo è, per la segreteria provinciale Pd, motivo di orgoglio.”

“Il Distretto castanicolo – prosegue Giacomo Termine nasce con luogo di governance partecipata per rilanciare la castanicoltura e con essa contrastare lo spopolamento delle aree interne, proteggere e valorizzare l’economia rurale, la tradizione e il paesaggio. È un’opportunità che dovrà essere colta fino in fondo, mettendo al centro la tutela del territorio e il sostegno delle comunità che portano avanti la castanicoltura”.

“A Cinzia Pieraccini e a Nicola Verruzzi vanno i complimenti e gli auguri di buon lavoro da parte della segreteria provinciale del Partito Democratico”,conclude il segretario Termine.

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