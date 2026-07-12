“Music & Wine”: il Trio Virtuoso in concerto nella Villa Granducale

Grosseto. La sesta tappa del 36° festival internazionale “Music & Wine” sale nell’incanto della storica Villa Granducale ad Alberese mercoledì 15 luglio alle 21,15, con una serata di grande virtuosismo e divertimento.

Ospite il Trio Virtuoso, formazione foggiana che vede al proprio interno il noto trombettista Antonio Carretta, il fisarmonicista Peppe Sirolli e il percussionista Salvatore Sciotti con un ampio e variegato viaggio musicale che attraversa epoche e stili differenti: dalle acrobazie paganiniane alle atmosfere del tango, dalle melodie tradizionali fino alle celebri colonne sonore italiane.

IL concerto

La fusione tra la potenza lirica della tromba e l’incredibile versatilità della fisarmonica, contrappuntata dalle percussioni, daranno vita a un suono unico, capace di coinvolgere ed emozionare il pubblico.

I celeberrimi Capriccio di Paganini e Ciarda di Monti fino alle più iconiche musiche da film di Morricone, Bacalov, Piazzolla e Nino Rota passando attraverso celebri highlights della musica popolare quali “La Virgen de la Macarena”, la “Tarantella napoletana” e “La Cumparsita” offrono un programma musicale al quale sarà davvero difficile poter rinunciare.

Venendo agli interpreti, il trio nasce dall’incontro tra tre musicisti di grande esperienza internazionale: Antonio Carretta, trombettista dalla brillante carriera solistica, è docente al Conservatorio “U. Giordano” di Foggia e presso le più importanti masterclass internazionali di tromba.

Peppe Sirolli, fisarmonicista noto per la sua straordinaria sensibilità timbrica e tecnica raffinata, spazia agevolmente in tutti i generi musicale.

Il giovane e talentuoso Salvatore Sciotti è attivo su più fronti musicali spaziando tra la musica classica fino al rock e affianca all’attività strumentale quella didattica.

Un altro gustoso appuntamento, quindi, con la grande musica, al termine del quale dai piaceri dell’udito si passerà a quelli del gusto con la degustazione dei vini e prodotti del territorio a cura dell’associazione Pro Loco Alborensis di Alberese, che collabora ormai da alcuni anni insieme a Terre regionali toscane all’organizzazione del festival sostenuto, oltre che dal Comune di Grosseto, anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, sotto la guida artistica del maestro Giovanni Lanzini.

Il concerto è a ingresso gratuito senza necessità di prenotazione e ulteriori informazioni su tutta la manifestazione sono disponibili sul sito del Festival al link www.musicwinefestival.it, o via Whatsapp (al numero 333.9905662) o tramite e-mail (amiquart@gmail.com).