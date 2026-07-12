Lo sport come inclusione: successo per il progetto di tiro con l’arco dedicato ai ragazzi di Ironmamme

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Trascorrere qualche ora immersi nella natura, all’insegna del divertimento e del benessere psicofisico, imparando a conoscere e praticare il tiro con l’arco.

È stato questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dall’Asd Gli Arcieri del Tiburzi di Castiglione della Pescaia in collaborazione con Ironmamme Autismo Grosseto Odv, che ha coinvolto i ragazzi e le ragazze con autismo dell’associazione.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Castiglione della Pescaia, si è svolta tra aprile e giugno al campo di tiro con l’arco di Valle delle Cannucce.

«Vedere l’entusiasmo con cui i ragazzi e le ragazze hanno partecipato a questi incontri è stata la soddisfazione più grande. I nostri arcieri – dichiara il presidente Luciano Roscini – hanno aderito con convinzione al progetto, mettendo a disposizione tempo e competenze. Desidero ringraziare i tecnici istruttori federali Luciano Pagliarin e Daniele Rosso, il vicepresidente Giuseppe Demi, tutti i soci che hanno collaborato e Ironmamme Autismo Grosseto Odv per la fiducia e la costante presenza. È stata un’esperienza di crescita per tutti noi e siamo felici di aver contribuito, attraverso lo sport, a creare momenti di benessere e condivisione».

Durante gli incontri i partecipanti sono stati seguiti dai tecnici istruttori federali dell’associazione sportiva, che li hanno accompagnati alla scoperta della disciplina in un contesto di divertimento e inclusione. Al termine del percorso tutti i ragazzi hanno ricevuto un attestato di partecipazione come riconoscimento dell’impegno e della costanza dimostrati.

«Lo sport – sottolinea il sindaco Elena Nappi – rappresenta uno strumento di inclusione e socializzazione perché permette di creare relazioni, superare barriere e valorizzare le capacità di ogni persona. Il Comune ha sostenuto con convinzione questa iniziativa, che unisce attività all’aria aperta, benessere e attenzione alla persona. Ringrazio l’Asd Gli Arcieri del Tiburzi e Ironmamme Autismo Grosseto Odv per aver costruito un progetto capace di offrire ai ragazzi un’esperienza significativa che dimostra quanto la collaborazione tra associazioni e istituzioni possa generare opportunità concrete per la comunità».