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Birrifici agricoli, street food, artigianato e musica dal vivo: in paese arriva “Un mare di birra”

Il programma della manifestazione

di Redazione
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Talamone (Grosseto). Il fascino del porto di Talamone incontra i sapori della Toscana in occasione dell’evento “Un mare di birra”, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco Talamone Aps, con il patrocinio del Comune di Orbetello e la collaborazione di Cna Grosseto.

L’appuntamento è per venerdì 17 e sabato 18 luglio e trasformerà il borgo marinaro in un punto di incontro per appassionati di birra artigianale, buona cucina e musica, offrendo un’esperienza che valorizza le produzioni locali e l’identità del territorio.

Per due giorni il porto di Talamone ospiterà i birrifici agricoli toscani, protagonisti con le loro produzioni di qualità, insieme a un’ampia proposta di street food, agli artigiani locali e a un programma di musica dal vivo che accompagnerà il pubblico fino a tarda sera, in una delle cornici più suggestive della costa maremmana.

Il programma

Venerdì 17 luglio si inizia dalle 18 alle 24, mentre sabato 18 luglio gli stand saranno aperti dalle 10 alle 24, offrendo ai visitatori l’opportunità di trascorrere l’intera giornata tra degustazioni, shopping artigianale e intrattenimento.

«”Un Mare di Birra” è molto più di una manifestazione enogastronomica: è un’occasione per raccontare Talamone attraverso le sue eccellenze, creare momenti di aggregazione e sostenere le realtà produttive del territorio. Vogliamo offrire a residenti e turisti un evento di qualità, capace di coniugare tradizione, accoglienza e valorizzazione del nostro splendido borgo», dichiara il presidente della Pro Loco Talamone Aps, Claudio Francesco Chini.

L’iniziativa conferma la volontà della Pro Loco Talamone Aps di promuovere eventi capaci di animare il territorio e rafforzarne l’attrattività turistica, coinvolgendo imprese, produttori e associazioni in un progetto condiviso.

Per i visitatori sarà disponibile un parcheggio a pagamento in via Ogni Bene, nell’area sottostante il cimitero, operativo dalle 18.00 all’1.00.

L’ingresso alla manifestazione è libero.

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