Castiglione si prepara a vivere le emozioni del Palio marinaro

Castiglione della Pescaia (Gr) – La stagione del Palio marinaro a Castiglione della Pescaia sta per entrare nel vivo e per festeggiare degnamente l’edizione numero 70 dei senior, la 47esima dei giovani e la 27esima delle donne, il comitato dell’associazione ha previsto numerosi eventi.

Già lo scorso giovedì 9 luglio uno spettacolo musicale itinerante con la Street Band di Arcidosso, ha animato le vie del paese. E come un “pifferaio magico” ha accompagnato residenti e turisti lungo mare, in via Roma nel piazzale dell’ex bagno Marystella, dove sono stati svelati i drappi e presentati gli equipaggi. Insieme alla sindaca Elena Nappi e al presidente dell’associazione del Palio Marinaro Giancarlo Farnetani sono stati svelati i drappi: quello della 27esima edizione delle donne realizzato da Viola Zenobi, dedicato alla maestra Carmela Pirrolo che fu la prima donna eletta in consiglio comunale. Poi per la 70esima edizione dei senior di agosto, il drappo realizzato da Claudio Piro è dedicato al cittadino onorario Alex Zanardi. Mentre per il palio dei veterani che si correrà il 13 settembre, il drappo è stato realizzato da Patrizia Berti e dedicato a Carlo Fruttero nel centenario della nascita. Durante la presentazione sono state estratte le corsie di partenza di tutti i palii.

Nella mattina di domenica 12 luglio, al pontile dei Rioni di fronte a piazza Garibaldi sono state presentate le cinque nuovissime lance, dai colori sgargianti realizzate dal cantiere Gruppo Mare 2.0 di Foggia, presente l’ad Antonio Tanzeo. Presente fra le autorità anche Guido Delmirani, presidente di Rama e fra gli sponsor dell’associazione. A impreziosire l’evento la presenza della Filarmonica Città di Grosseto con il maestro Francesco Fantacci e il capobanda Tommaso Momini.

Da venerdì 17 luglio alle 18.30, nella sala del consiglio “Gabriella Lorenzoni” alla biblioteca Italo Calvino, ci sarà l’inaugurazione della mostra dedicata alla 70esima edizione del Palio dell’Assunta, che continuerà fino al 23 agosto. Oltre 80 le foto storiche.

Sabato 18 luglio remi in acqua: i primi a scendere in mare saranno appunto gli under 18, per il 47esimo Palio Giovanile. La partenza di fronte al Faro rosso alle 19, con l’arrivo all’interno del porto canale. A seguire le premiazioni nella terrazza del Monumento ai Caduti.

Domenica 19 luglio si replica con la 27esima edizione del Palio Femminile. La partenza sempre davanti al Faro rosso, sempre alle 19, e le premiazioni a seguire sulla terrazza del Monumento ai Caduti.

Sabato 14 agosto la processione con il lancio della corona ai caduti in mare e domenica 23 agosto la 70esima edizione del Palio dell’Assunta. E per finire il 13 settembre la sesta edizione del Palio dei veterani e a fine mese a Porto Ercole il Superpalio della Costa maremmana.