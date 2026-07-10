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Trinciatura della vegetazione in eccesso: il Consorzio di Bonifica al lavoro sul fosso Cannetacci

di Redazione
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Capalbio (Grosseto). A Capalbio è stato completato un intervento di manutenzione ordinaria sul fosso Cannetacci, nella zona di Campo delle Miniere.

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha eseguito lavori di trinciatura della vegetazione presente in eccesso nella sezione idraulica, con l’obiettivo di garantire il regolare scorrimento delle acque e migliorare l’efficienza del sistema di deflusso.

L’intervento, nell’unità idrografica Albegna, è inserito nel piano delle attività di bonifica ed è stato realizzato secondo le direttive della Regione Toscana per la manutenzione dei corsi d’acqua.

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