Trinciatura della vegetazione in eccesso: il Consorzio di Bonifica al lavoro sul fosso Cannetacci

Capalbio (Grosseto). A Capalbio è stato completato un intervento di manutenzione ordinaria sul fosso Cannetacci, nella zona di Campo delle Miniere.
Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha eseguito lavori di trinciatura della vegetazione presente in eccesso nella sezione idraulica, con l’obiettivo di garantire il regolare scorrimento delle acque e migliorare l’efficienza del sistema di deflusso.
L’intervento, nell’unità idrografica Albegna, è inserito nel piano delle attività di bonifica ed è stato realizzato secondo le direttive della Regione Toscana per la manutenzione dei corsi d’acqua.