Spettacolo, cultura, sport e ambiente: un’estate tutta da vivere a Marina e a Principina

Grosseto. Un calendario con oltre 30 appuntamenti animerà l’estate 2026 di Marina di Grosseto e Principina a Mare, trasformando il litorale grossetano in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Concerti, festival, spettacoli teatrali, eventi sportivi, iniziative dedicate all’ambiente, mercatini, appuntamenti per famiglie e momenti di intrattenimento accompagneranno residenti e turisti da giugno a settembre. Il programma, frutto della collaborazione tra amministrazione comunale, Pro Loco Marina e Principina, Centro commerciale naturale (Ccn), Rete Balneari della Maremma grossetana e numerose associazioni del territorio, rappresenta un modello di sinergia capace di valorizzare il litorale e rafforzarne l’attrattività turistica.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano la Notte Bianca, la Red Night, la Notte delle Lanterne, il Marina Music Festival, il San Rocco Festival, la Bandiera Blu, gli eventi sportivi promossi dalla Rete Balneari, oltre ai mercatini e alle iniziative dedicate all’ambiente e alle famiglie.

“Questo calendario rappresenta molto più di una semplice programmazione di eventi – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. È la dimostrazione concreta di quanto il lavoro di squadra tra istituzioni, associazioni, operatori economici e realtà del territorio possa produrre risultati importanti. Marina e Principina sono sempre più protagoniste dell’estate toscana, con un’offerta culturale, turistica e ricreativa capace di richiamare visitatori, sostenere l’economia locale e offrire occasioni di socialità a cittadini e turisti. Ogni manifestazione è un investimento sulla qualità della vita e sulla crescita del nostro territorio”.

L‘assessore alle attività produttive Bruno Ceccherini sottolinea il valore della collaborazione costruita negli ultimi anni: “Dietro questo programma c’è un grande lavoro di coordinamento che ha visto Comune, Pro Loco, Centro commerciale naturale, Rete Balneari e associazioni operare in piena sintonia. È una sinergia che rafforza il tessuto commerciale e rende il nostro litorale sempre più competitivo. L’auspicio è che questa stagione possa confermare e consolidare i risultati positivi registrati negli ultimi anni, portando benefici concreti alle attività economiche”.

Per l’assessore al turismo Riccardo Megale, il calendario rappresenta un ulteriore passo nella crescita dell’offerta turistica: “La qualità di una destinazione si misura anche dalla capacità di offrire esperienze diversificate durante tutta la stagione. Il cartellone 2026 propone musica, spettacoli, cultura, tradizioni e intrattenimento per tutte le età, contribuendo a rendere Marina e Principina mete sempre più attrattive. Continuiamo a investire nella promozione del territorio affinché il nostro mare sia vissuto non solo per le sue spiagge, ma anche per la ricchezza delle iniziative che lo animano”.

Grande attenzione anche alla sostenibilità ambientale, come evidenzia l’assessore all’ambiente Erika Vanelli: “L’ambiente è uno dei punti di forza del nostro litorale e vogliamo continuare a valorizzarlo attraverso iniziative che promuovano il rispetto del mare e delle nostre spiagge. Dalla Bandiera Blu agli eventi dedicati alla sensibilizzazione ambientale, il calendario dimostra che sviluppo turistico e tutela del territorio possono procedere insieme”.

Soddisfatto anche Federico Galli, presidente del Centro commerciale naturale e rappresentante della Rete Balneari della Maremma Grossetana: “Il programma nasce da un confronto costante con il Comune e dalla volontà condivisa di offrire un’estate ricca di occasioni per residenti e turisti. Gli eventi organizzati lungo il litorale rappresentano un valore aggiunto per le imprese balneari e per tutte le attività economiche, contribuendo ad aumentare la permanenza dei visitatori e la vivacità del territorio”.

Infine Carmine Polla, presidente della Pro Loco Marina e Principina, evidenzia il valore del lavoro condiviso: “La forza di questo calendario è la collaborazione. Insieme siamo riusciti a costruire un programma vario, capace di rispondere alle esigenze di pubblici differenti e di valorizzare ogni angolo del nostro litorale. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione: il risultato è un’estate ricca di appuntamenti che renderanno Marina e Principina ancora più vive e accoglienti”.

Con un calendario che accompagnerà l’intera stagione estiva, Marina e Principina si confermano così un punto di riferimento per il turismo balneare della Maremma, offrendo un mix di spettacolo, cultura, sport, ambiente e intrattenimento capace di valorizzare il territorio e sostenere l’economia locale.