Linea Verde Discovery: l’Amiata e la geotermia protagoniste della trasmissione su Rai1

Santa Fiora (Grosseto). Domani, sabato 11 luglio, alle 12.00 su Rai1, Linea Verde Discovery esplora il profondo legame tra natura e innovazione nel cuore dell’Amiata.

Il viaggio di Federico Quaranta tra i paesaggi iconici della Toscana, infatti, porta alla scoperta di un territorio plasmato da un’antica origine vulcanica, dove la storia geologica incontra le sfide della modernità toccando tappe d’eccezione come il Parco faunistico del Monte Amiata, la Rocca Aldobrandesca di Arcidosso, il Parco Museo minerario di Abbadia San Salvatore, le centrali geotermiche di Bagnore con i loro percorsi turistici e ricadute di sostenibilità.

La puntata

La puntata si concentra sull’energia che nasce da questo vulcano dormiente: un racconto che risale le viscere della terra – dove un tempo l’attività mineraria ha forgiato l’identità sociale di intere comunità – per approdare alle innovative tecnologie di produzione energetica. Il programma indaga come l’ingegno umano sia riuscito, nel tempo, a trasformare la risorsa geotermica in un motore virtuoso per l’ambiente e la collettività.

Attraverso un itinerario tra riserve naturali, borghi medievali e siti industriali riconvertiti, il racconto offre uno sguardo inedito sulla transizione ecologica. Grazie al contributo di esperti forestali, geologi, tecnici e operatori locali, sarà possibile scoprire come la tutela della biodiversità e il teleriscaldamento possano coesistere in un equilibrio sostenibile, nella prospettiva del benessere diffuso della comunità. Un appuntamento che unisce divulgazione scientifica e riflessione culturale, mostrando come la Toscana sia, prima di tutto, un laboratorio vivente in cui il futuro si costruisce nel rispetto profondo delle proprie origini.

Linea Verde Discovery andrà in onda sabato 11 luglio alle 12.00 su Rai1. Un programma di Federico Quaranta. Scritto da Marco Silvestri. Regia di Gian Marco Mori. Produzione TvCom.

In Italia la geotermia è una peculiarità della Toscana: qui iniziò con l’attività per usi chimici avviata nel 1818 da Francesco Larderel, poi Conte De Larderel, e successivamente con la produzione di energia elettrica resa possibile dall’accensione delle prime 5 lampadine nel luglio 1904 grazie all’intuizione del Principe Ginori Conti, cui seguì nel 1913 l’entrata in esercizio della prima centrale a Larderello. In collaborazione con i Comuni ed il tessuto associativo, Enel Green Power promuove il turismo sostenibile.