Decoro, accessibilità e servizi: completata la riqualificazione delle docce sulle spiagge libere

Follonica (Grosseto). Un mare più accogliente passa anche dalla cura dei dettagli. L’amministrazione comunale di Follonica prosegue il percorso di valorizzazione del litorale con un nuovo intervento dedicato alle spiagge libere, luoghi identitari della città e patrimonio di cittadini e turisti

È infatti in corso di completamento il progetto di riqualificazione delle docce pubbliche a servizio dell’arenile, un intervento che si inserisce nel percorso avviato già lo scorso anno con l’installazione dei nuovi bagni pubblici autopulenti, segnando una nuova rinnovata attenzione verso le spiagge libere e verso la qualità dei servizi offerti a chi vive quotidianamente il mare di Follonica.

I lavori

L’intervento prevede la completa sostituzione delle docce presenti lungo il tratto di costa dalla colonia a Pratoranieri, con nuove strutture in acciaio corten, resistenti agli agenti atmosferici e capaci di integrarsi armoniosamente con il contesto paesaggistico. Verranno inoltre installate nuove postazioni, portando a 11 il numero complessivo delle docce disponibili gratuitamente per i bagnanti.

“La spiaggia libera è un patrimonio di tutti e merita attenzione, cura e investimenti – dichiara il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani –. Lo scorso anno abbiamo iniziato un percorso importante con l’installazione dei nuovi bagni pubblici autopulenti, migliorando la qualità dei servizi presenti sul nostro litorale. Oggi proseguiamo quella strada con la riqualificazione delle docce, perché crediamo che anche questi interventi contribuiscano a rendere le nostre spiagge più accoglienti, ordinate e accessibili”.

“Investire sulle spiagge libere significa investire sull’identità di Follonica e sul suo patrimonio più importante – prosegue il sindaco –. Ogni intervento, anche quello che può sembrare più semplice ed isolato, rappresenta un tassello di una visione più ampia e di una strategia che vede Follonica come una città che vuole prendersi cura dei propri spazi pubblici e offrire servizi sempre migliori a cittadini e visitatori”

Le nuove strutture si integrano con i servizi igienici già installati lungo la spiaggia, anch’essi accessibili e privi di barriere architettoniche, contribuendo a creare un’immagine più ordinata, moderna e funzionale del lungomare.

Con questo intervento l’amministrazione conferma dunque il proprio impegno nella valorizzazione delle spiagge libere, affinché siano luoghi sempre più belli, curati e vissuti da tutta la comunità.