Vivarelli Colonna: “Vorrei mettere la mia esperienza al servizio del territorio anche a livello nazionale”

Grosseto. “In questi giorni ho letto molte ricostruzioni, interpretazioni e perfino presunte certezze sul mio futuro politico una volta concluso il mandato da sindaco di Grosseto”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Credo sia giusto parlare con chiarezza, come ho sempre fatto – spiega il sindaco -. È vero: in alcune interviste ho dichiarato la mia disponibilità a continuare a servire il territorio dopo questa straordinaria esperienza amministrativa. Quando parlo di Grosseto non mi riferisco soltanto al Comune, ma all’intera provincia, alla Maremma, a quella comunità che da undici anni rappresento con orgoglio e alla quale continuerò a dedicare il mio impegno. Ho detto di essere disponibile, non di essere candidato. La differenza è enorme: in politica non ci si autocandida, non ci si autoproclama e non ci si impone. Sono i partiti, la coalizione e, soprattutto, i cittadini a decidere chi possa rappresentarli. È il consenso a dare forza e legittimazione a un percorso politico, non le ambizioni personali”.

“Nella mia vita non ho mai inseguito le cariche. Ogni responsabilità che ho ricoperto mi è stata affidata perché qualcuno ha ritenuto che potessi essere utile. È sempre stato così e continuerà ad essere così – continua la nota –. Dopo undici anni di amministrazione, dopo le esperienze maturate, gli incarichi istituzionali ricoperti e i rapporti costruiti a livello regionale, nazionale e internazionale, ritengo semplicemente che sarebbe un peccato disperdere un patrimonio di conoscenze che potrebbe ancora essere utile alla nostra terra. Ma questo non significa certo che io stia pensando a una candidatura a Orbetello. Su questo desidero essere categorico. Ho grande rispetto verso il sindaco Andrea Casamenti. Un caro amico. L’ho sostenuto, l’ho votato e continuerò a sostenerlo con convinzione. È un amministratore capace, una persona perbene e un collega verso il quale provo sincera stima. Non mi permetterei mai di creare difficoltà a un alleato, né tantomeno di alimentare polemiche o competizioni che non esistono. Nutro profondo rispetto per la Giunta di Orbetello e per la popolazione e non farei mai niente per recare loro nocumento”.

“Chi prova a raccontare il contrario lo fa soltanto per seminare divisioni dove invece esistono collaborazione, amicizia e rispetto reciproco – sottolinea Vivarelli Colonna -. La politica ha già abbastanza problemi. Non abbiamo bisogno di fabbricare tensioni artificiali. Abbiamo bisogno di amministratori che lavorino insieme, che si sostengano a vicenda e che abbiano come unico obiettivo quello di migliorare la vita delle proprie comunità. Se dovessi esprimere un auspicio personale, non ho difficoltà a dirlo, mi piacerebbe che, terminata questa esperienza da sindaco di Grosseto, Forza Italia e la coalizione di centrodestra valutassero la possibilità di consentirmi di mettere la mia esperienza al servizio del territorio anche a livello nazionale. Non per una soddisfazione personale, ma perché credo che Grosseto, la Maremma e tutta la nostra provincia abbiano bisogno di una rappresentanza forte, competente e capace di far sentire la propria voce nei luoghi in cui si decidono le grandi scelte del Paese. Se questo accadrà, ne sarò onorato, se non accadrà, continuerò comunque a servire il mio territorio con la stessa passione che mi ha accompagnato fino ad oggi. Perché gli incarichi passano, ma l’amore per la propria terra resta”.

“E consentitemi una riflessione finale: il centrodestra della provincia di Grosseto non è mai stato così forte, così maturo e così ricco di amministratori preparati. Abbiamo sindaci capaci, assessori competenti, consiglieri seri, una classe dirigente che negli anni è cresciuta e che oggi rappresenta una garanzia per i nostri cittadini. Sono convinto che il 2027 sarà un anno importante. Non perché vincerà una persona, ma perché continuerà a vincere una squadra, fatta di donne e uomini che hanno dimostrato di saper amministrare con concretezza, serietà, equilibrio e amore per il territorio. Le nostre battaglie non sono contro qualcuno, sono per qualcosa: per città più sicure, servizi migliori, imprese più forti, famiglie sostenute. Per giovani che possano costruire il proprio futuro senza essere costretti a lasciare questa terra. Per una Maremma che continui a crescere, ad attrarre investimenti, turismo, cultura, lavoro e opportunità – termina Vivarelli Colonna -. Questo è il centrodestra nel quale credo, un centrodestra unito, leale, concreto, che non perde tempo dietro alle polemiche, ma costruisce ogni giorno il futuro dei propri cittadini. È con questo spirito che continuerò il mio cammino, con umiltà e determinazione. E, soprattutto, con l’orgoglio di appartenere a una grande squadra che ha ancora tanto da dare alla nostra provincia e all’Italia”.