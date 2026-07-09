“L’Italia più bella che c’è!”: la provincia di Grosseto protagonista su La7.it

Grosseto. “L’Italia più bella che c’è!” riparte per un nuovo imperdibile viaggio con Stefano Bini, autore, conduttore e giornalista televisivo che, attraverso territori e borghi nascosti, conduce alla scoperta di scorci inediti, ricette della tradizione, curiosità per assaporare di quei luoghi qualcosa di più che qualunque guida turistica possa offrire.

Un successo che, di anno in anno, si consolida grazie al gradimento di un pubblico ormai affezionato alle scorribande lungo la nostra bella Italia a cui l’autore ci ha abituati.

Cucina, cultura e territorio sono protagonisti assoluti di 9 puntate da domenica 12 luglio alle ore 14.30 su La7.it (visibile anche con l’app La7 su smartphone e tv connesse e le pillole sul canale YouTube La7 intrattenimento).

La nuova stagione, a conferma del successo raccolto dall’edizione passata, si arricchisce di due importanti appuntamenti con due speciali puntate su La7, il 9 e 16 agosto, in seconda serata (da 50’) con il best of delle nove tappe.

Il programma toccherà il territorio della provincia di Grosseto nella prima e nella terza puntata: il 12 luglio sarà a Grosseto e Castiglione della Pescaia e il 26 luglio a Manciano.

Stefano Bini, con una narrazione confidenziale e pop, mette in campo la passione e l’amore per la ristorazione, ereditata dalla famiglia, corroborata dalla curiosità giornalistica. Un invito al viaggio attraverso profumi, colori e angoli nascosti di un Paese meraviglioso che abitiamo ma che ha ancora tanto da scoprire.

Produzione MR. Moody di Luca Rochira, da un’idea di Stefano Bini, autore e conduttore, regia Andrea Stefanini, Marco Aiuto (autore personale), primo operatore Andrea Stefanini, secondo Michele Guerrini, al drone e audio presa diretta Alessandro La Spina.

Foto di Giacomo Aprili