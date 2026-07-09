Casello idraulico, Scarlino nel Cuore: “Le decisioni sul futuro si prendono insieme ai cittadini”

Scarlino (Grosseto). “Sul futuro dell’ex Casello idraulico la sindaca Travison ha detto la sua, anche con un video sui social. Noi vogliamo dire la nostra e mettere un punto fermo su una questione che va oltre il singolo edificio: il modo in cui questa amministrazione prende le decisioni”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Scarlino nel Cuore, gruppo di opposizione in Consiglio comunale.

“Il Casello è un bene pubblico. Appartiene all’intera comunità di Scarlino, non a una parte politica. E la scelta su cosa dovrà diventare non può essere calata dall’alto, decisa tra la Giunta e gli uffici e poi comunicata ai cittadini a cose fatte – continua la nota -.L’amministrazione ci dirà che quella destinazione era già scritta nel proprio programma elettorale. Ma un programma votato dal 40% degli scarlinesi non è un mandato in bianco a decidere tutto da soli. Nel giugno 2024 il 60% dei cittadini non ha votato questa sindaca: sono scarlinesi con idee e priorità diverse, che hanno lo stesso diritto di essere ascoltati quando si decide come utilizzare un patrimonio che è di tutti. Questo è il vero problema di questa amministrazione: anche le scelte legittime vengono imposte senza un reale ascolto della cittadinanza. Non c’è confronto, non c’è coinvolgimento, non c’è la volontà di costruire le decisioni insieme a chi vive questo paese ogni giorno”.

“Per questo avanziamo una proposta concreta: prima di definire il progetto, l’amministrazione promuova una consultazione ufficiale della cittadinanza sul futuro del Casello. Uno strumento pubblico e trasparente con cui ogni scarlinese possa dire come vorrebbe che quell’edificio tornasse a vivere. È una cosa che si può fare, che altri Comuni fanno, e che darebbe finalmente voce a tutti, non solo a chi governa. Sappiamo bene che probabilmente questa proposta resterà lettera morta, come tante altre. Ma la mettiamo agli atti, perché resti chiaro a tutti gli scarlinesi qual è la differenza: c’è chi decide da solo e lo comunica con un video, e c’è chi crede che Scarlino si governi ascoltando i suoi cittadini – termina il comunicato -. Il Casello appartiene a Scarlino intera. Che sia Scarlino intera a decidere come viverlo”.