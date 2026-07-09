Guasto alla linea telefonica e internet: azienda agricola isolata da cinque mesi

Roccalbegna (Grosseto). Da cinque mesi, un’azienda agricola situata nel territorio comunale di Roccalbegna risulta essere sfornita dei servizi di linea voce e dati non potendo il titolare della linea ricevere e/o effettuare chiamate o connettersi ad internet.

A nulla sono valsi i reiterati solleciti da parte del titolare della linea, la quale, a distanza di cinque mesi, risulta essere ancora isolata, senza, peraltro, neppure sapere per quanto tempo ancora permarrà il disservizio.

Non si tratta neppure del primo guasto, dato che negli ultimi anni la linea è stata interessata da ripetuti disservizi che hanno impedito alla titolare dell’azienda agricola di usufruire sia della linea voce che di quella dati.

Non ricevendo alcun riscontro e cadendo nel vuoto ogni richiesta di risoluzione del guasto, il titolare dell’utenza telefonica si è visto costretto anche a depositare un ricorso d’urgenza presso il Tribunale di Grosseto.

“La situazione è insostenibile, vista anche la scarsa copertura della linea mobile – si legge in una nota dell’avvocato Riccardo Cavezzini, legate del titolare dell’azienda agricola -. Evidente come il predetto disservizio stia arrecando gravi danni alla ridetta azienda agricola, che da cinque mesi non può ricevere ed effettuare chiamate, né tantomeno connettersi ad internet”.