Sicurezza stradale e mobilità sostenibile: il Comune organizza attività per bambini e ragazzi

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica conferma il proprio impegno nella promozione della cultura della sicurezza stradale aderendo a un’iniziativa di educazione e sensibilizzazione rivolta ai più giovani, organizzata dalla Soccer Cage Follonica con la collaborazione della Polizia Locale.

L’iniziativa è iniziata oggi e continuerà giovedì 6 agosto al Bagno Nettuno e al Bagno Oasi, sul lungomare di Follonica, e sarà articolata in percorsi differenziati in base all’età dei partecipanti.

Le attività

Per i bambini dai 6 ai 12 anni saranno proposte attività dedicate alla mobilità sostenibile e ai corretti comportamenti da adottare come pedoni e ciclisti. Per i ragazzi adolescenti è invece previsto un percorso esperienziale con un simulatore che riproduce gli effetti della guida in stato di ebbrezza, accompagnato dall’assistenza e dalle spiegazioni del personale della Polizia Locale di Follonica.

«L’educazione stradale rappresenta uno degli strumenti più efficaci per costruire una comunità più sicura – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani –. Insegnare ai più giovani il rispetto delle regole, il senso di responsabilità e la consapevolezza dei rischi significa investire sul futuro e contribuire concretamente alla prevenzione degli incidenti. Ringraziamo Soccer Cage Follonica per aver promosso questa iniziativa e la nostra Polizia Locale che, ancora una volta, mette a disposizione competenze e professionalità al servizio della comunità».

«La Polizia Locale – aggiunge l’assessore con delega alla Polizia Locale Giorgio Poggetti – non svolge soltanto attività di controllo, ma ha anche un’importante funzione educativa. Attraverso iniziative come questa riusciamo a dialogare direttamente con bambini e ragazzi, trasmettendo messaggi fondamentali sulla sicurezza e sulla guida responsabile. Far comprendere, anche attraverso esperienze pratiche come il simulatore, quali possano essere le conseguenze di comportamenti scorretti è un modo concreto per formare cittadini più consapevoli e responsabili».