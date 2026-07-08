“Note al chiaro di luna”: Italian Project Quartet in concerto alla Casa Rossa

Castiglione della Pescaia (Grosseto). L’Italian Project Quartet sul palco di “Note al chiaro di luna” alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia.

Giovedì 9 luglio, alle 21.30, al festival organizzato da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia, sarà protagonista il quartetto formato da Cristina Capocchi (voce), Andrea Coppini (sax soprano e tenore), Massimiliano Pinzauti (pianoforte) e Michele Staino (contrabbasso) con un repertorio dedicato ai grandi classici della musica italiana.

Il concerto

Il programma della serata, infatti, prevede l’esecuzione di brani celebri come “Senza fine” di Gino Paoli e Ornella Vanoni, “La canzone di Marinella”, “La guerra di Piero” e “La leggenda di Natale” di Fabrizio De André, “E la chiamano estate” di Bruno Martino, “Anna verrà” e “Quando” di Pino Daniele, “Emozioni”, “Pensieri e parole” e “Il mio canto libero” di Lucio Battisti e Mogol, “Vorrei che fosse amore” di Mina.

Ingresso al museo: 8 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it o chiamare i numeri 0564.927244 (Casa Rossa Ximenes) oppure 0564.933678 (Ufficio Iat). Per raggiungere Casa Rossa Ximenes è disponibile anche il servizio navetta gratuito “Dal mare al museo”: anche in questo caso per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Iat (0564.933678; e-mail iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it).

Il gruppo

L’Italian Project Quartet è un ensemble guidato dal sassofonista toscano Andrea Coppini, nato con l’obiettivo di rielaborare in chiave jazz i grandi classici della musica leggera e d’autore italiana, unendo la tradizione melodica alle sonorità e alle improvvisazioni tipiche del jazz. Già nel 2000 la formazione – allora in quintetto – pubblicò l’album “Sassi” per l’etichetta Sound Records, che conteneva riarrangiamenti di brani celebri come “Insieme” di Battisti-Mogol, portata al successo da Mina. Nel corso degli anni il progetto si è esibito in diverse formule (dal trio al quartetto fino al quintetto) in rassegne culturali, festival dedicati al sassofono e club in tutta la Toscana.

Oltre al sax di Coppini, l’identità del gruppo è segnata dalla voce di Cristina Capocchi e da una solida sezione ritmica di grande esperienza nel panorama jazzistico, che vede attualmente Massimiliano Pinzauti al pianoforte e Michele Staino al contrabbasso. Andrea Coppini, oltre a guidare l’Italian Project Quartet, suona in orchestre ed ensemble di soli sassofoni e svolge attività didattica; Cristina Capocchi, voce storica delle formazioni di Coppini, è una voce versatile che spazia dal jazz classico al pop raffinato e si esibisce in recital teatrali-musicali e collaborazioni live incentrate sulla canzone d’autore italiana e internazionale; Massimiliano Pinzauti, pianista e tastierista, si esibisce come solista o in varie formazioni ritmiche, in ambito jazz e pop-rock; Michele Staino, contrabbassista eclettico, collabora stabilmente con diverse figure del jazz toscano e del teatro-canzone, in registrazioni e spettacoli che uniscono la musica alla satira e alle arti visive e progetti legati anche al mondo dell’illustrazione.

Nella foto: Italian Project Quartet