I Dire Straits Reload in concerto: la cover band dei Dire Straits in scena in piazza Guerrazzi

Follonica (Grosseto). Piazza Guerrazzi, a Follonica, alle 21.30 di domenica 12 luglio, si anima con il grande rock internazionale dei Dire Straits Reload: la band porta sul palco l’essenza dei leggendari Dire Straits, offrendo uno spettacolo travolgente e ricco di emozioni. Entrata libera.

La band

La band, formata da musicisti straordinari, offre uno spettacolo travolgente e ricco di emozioni. Alla guida della formazione, il chitarrista e cantante Andrea Cervetto, con la sua tecnica impeccabile, evoca con maestria il tocco unico di Mark Knopfler, supportato dal talento del batterista Alex Polifrone e dal resto della band, che insieme ricreano con precisione e passione l’inconfondibile sound originale.

Lo spettacolo è un omaggio fedele ai brani che hanno fatto la storia della musica: dai leggendari riff di “Sultans of swing” alla romantica “Romeo and Juliet”, fino all’esplosiva “Money for nothing” e ai capolavori come “Brothers in Arms” e “Telegraph Road”.

La cornice della piazza a Mare, affacciata sul golfo di Follonica, offrirà il contesto ideale per questo evento, unendo il fascino di una vera celebrazione del rock all’atmosfera estiva della città.

“Siamo orgogliosi di offerire ai cittadini e ai tanti ospiti che hanno scelto Follonica per le loro vacanze un appuntamento di livello – dichiara l’assessore al turismo Azzurra Droghini -. Portare nella nostra città uno spettacolo capace di richiamare la musica di una delle band più amate di sempre significa arricchire il calendario estivo con un evento di grande richiamo, in grado di rendere ancora più piacevole il soggiorno dei nostri visitatori e regalare una serata di emozioni e grande musica. Il nostro obiettivo è proporre iniziative di qualità per valorizzare Follonica come destinazione turistica di eccellenza, attraverso esperienze ed eventi che possano far diventare l’estate follonichese sempre più attrattiva e accogliente, dando al contempo una speciale opportunità per promuovere il nostro bel territorio”.