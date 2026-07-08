Contributi per Grosseto, il sindaco: “Il centrodestra in Regione porta fatti, grazie Minucci”

Grosseto. “Mentre spesso si parla soltanto di politica, c’è chi la politica la fa lavorando”.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Da ieri pomeriggio, alle ore 15, il Consiglio regionale della Toscana è impegnato senza interruzione nell’esame della variazione di bilancio e dei relativi emendamenti: un confronto lungo e complesso, dal quale dipendono risorse fondamentali per i territori – spiega il sindaco –. Per Grosseto arrivano oggi due risultati concreti, che testimoniano quanto sia importante avere rappresentanti capaci di seguire i dossier, ascoltare le esigenze dei Comuni e trasformarle in finanziamenti. Desidero rivolgere un sincero e sentito ringraziamento al consigliere regionale Luca Minucci, che con competenza, determinazione e costante presenza sul territorio ha presentato e portato all’approvazione due emendamenti destinati al Comune di Grosseto, per un valore complessivo di 310.000 euro”.

“Grazie al suo lavoro saranno infatti destinati – sottolinea Vivarelli Colonna -: 220.000 euro per il recupero e il risanamento conservativo delle ex Terme leopoldine di Roselle, un patrimonio storico di straordinario valore che necessita di interventi urgenti per eliminare le infiltrazioni, ripristinare la copertura e avviare un percorso di piena valorizzazione del complesso; 90.000 euro per completare la messa in sicurezza e il restauro del muro di via di Mezzo a Batignano, un’opera molto attesa che consentirà di tutelare un edificio storico e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Questi finanziamenti sono il risultato di un lavoro istituzionale serio e condiviso. Il Comune di Grosseto ha predisposto progetti solidi e cantierabili, mentre in Regione ha trovato un interlocutore attento e concreto come Luca Minucci, che ha creduto fin dall’inizio nella validità di queste richieste, facendole proprie e portandole fino all’approvazione”.

“Un ringraziamento va anche all’assessore Riccardo Ginanneschi, che ha seguito con grande impegno entrambe le progettazioni, coordinando il lavoro degli uffici comunali e mantenendo un costante raccordo con il consigliere Minucci affinché gli interventi potessero ottenere il necessario sostegno economico – continua Vivarelli Colonna -. È questa la buona politica: quella che non cerca visibilità, ma risultati; quella che costruisce rapporti istituzionali, lavora con serietà e porta risorse ai territori. Quando Comune e Regione collaborano con spirito di squadra e con un obiettivo comune, i benefici arrivano davvero ai cittadini. Grosseto aggiunge così un altro tassello importante nel percorso di tutela del proprio patrimonio storico, di valorizzazione delle frazioni e di investimento sulla sicurezza”.

“A Luca Minucci va il merito di aver saputo rappresentare con efficacia le esigenze della nostra comunità all’interno del Consiglio regionale, dimostrando che la presenza costante, l’ascolto del territorio e la capacità di incidere nelle sedi istituzionali fanno la differenza – termina Vivarelli Colonna -. Perché i fatti, alla fine, valgono sempre più delle parole”.