“Le notti della natura”: il meteorologo della trasmissione “Geo” protagonista alla Rocca pisana

Scarlino (Grosseto). Venerdì 10 luglio, alle 21.30. presso la Rocca pisana di Scarlino sarà ospite del festival “Le notti della natura” Filippo Thiery, il famoso meteorologo della trasmissione “Geo” di Rai Tre.

Laureato in Fisica, dopo aver svolto attività di ricerca sui cambiamenti climatici e insegnato matematica e fisica nelle scuole superiori, dal 2002 Thiery lavora al Dipartimento nazionale della Protezione Civile, occupandosi di previsioni operative a supporto delle attività istituzionali di allertamento, prevenzione del rischio e gestione delle emergenze; dal 2012 è il volto meteorologico di “Geo”, il programma di divulgazione ambientale e naturalistica di Rai3, in una quotidiana rubrica dedicata alla bellezza dei fenomeni del cielo, oltre che alle previsioni del tempo.

Il festival, promosso dal Parco nazionale delle Colline Metallifere con la partecipazione dei Comuni di Follonica, Scarlino, Gavorrano e Monterotondo Marittimo, prevede cinque serate dedicate alla divulgazione scientifica ad ingresso libero e gratuito e quattro escursioni naturalistiche gratuite e con prenotazione obbligatoria, per scoprire il territorio sotto le stelle. Un percorso tra scienza, natura e conoscenza che da luglio ad agosto porta nel territorio alcuni tra i più autorevoli divulgatori scientifici italiani per raccontare biodiversità, cambiamenti climatici, fauna selvatica ed esplorazione naturalistica.

Le escursioni

Accanto agli incontri divulgativi, “Le notti della natura” propone anche quattro escursioni naturalistiche in notturna, in programma dalle 19 alle 23, per conoscere da vicino gli ambienti più rappresentativi del Parco nazionale delle Colline Metallifere. Accompagnati dal naturalista e divulgatore Giacomo Radi, i partecipanti esploreranno habitat differenti, osservando flora, fauna e peculiarità geologiche di un territorio ricco di biodiversità.

Il primo appuntamento sarà il 14 luglio a Cala Violina, nel comune di Scarlino, con “Nel regno dei gechi”; il 21 luglio sul Montecalvo, nel comune di Gavorrano, con “La prateria calcarea sotto le stelle”; il 4 agosto alle Biancane di Monterotondo Marittimo con “Dove la terra respira”, escursione dedicata all’affascinante paesaggio geotermico dell’area nell’insolita veste notturna; infine il 25 agosto nel Parco di Montioni, a Follonica, con “La vita segreta della foresta mediterranea”.

Le escursioni sono a numero chiuso, con un massimo di 35 partecipanti, e richiedono la prenotazione obbligatoria. Non sono ammessi cani e altri animali domestici. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Porta del Parco di Gavorrano al numero 0566.843402 o all’indirizzo email infomusei@comune.gavorrano.gr.it