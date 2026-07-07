“Il mare è la loro casa”: la campagna della Lav arriva in Maremma

Grosseto. Rispettare tutti gli animali del mare, anche quelli più piccoli, come granchi, meduse, paguri e pesciolini che spesso i bambini catturano e mettono nei secchielli.

Anche nel 2026 Lav organizza “Il mare è la loro casa”: un tour nelle spiagge per educare bambini e famiglie a mettere da parte il retino e ad imparare a guardare senza toccare. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e il logo della Guardia Costiera.

Appuntamento giovedì 9 luglio al Bagno Moderno di Marina di Grosseto, dalle 10 alle 13.

“I nostri volontari saranno negli stabilimenti e sulle spiagge per coinvolgere i bambini in un’attività di apprendimento e di gioco – dichiara Giacomo Bottinelli, responsabile dell’ufficio ‘A scuola con Lav’ –; chiederanno ai più piccoli di collaborare per diffondere il messaggio di rispetto verso tutti gli animali del mare. Sarà un momento divertente dedicato anche alle famiglie, che sono le prime responsabili dell’educazione dei propri figli con le parole e con l’esempio”.

“Gli animali che i bambini catturano e mettono nei secchielli, come granchi, paguri e pesci, ma anche meduse, sono esseri delicatissimi che possono subire molti tipi di traumi – spiega Bianca Boldrini, responsabile Area animali acquatici di Lav – e anche una breve permanenza fuori dall’acqua o la manipolazione può essere per loro pericolosa o persino fatale. Spesso si sottovaluta questo aspetto immaginando che l’animale, se liberato poco dopo, non subirà alcun danno, ma non è così. È importante imparare a osservarli nel proprio ambiente, senza toccarli o disturbarli”.

Per tutte le informazioni dettagliate consultare il sito https://piccoleimpronte.lav.it/il-mare-e-la-loro-casa.

Gli stabilimenti o i centri che vogliono collaborare con Lav in questa campagna possono contattare l’associazione via mail, all’indirizzo educazione@lav.it, o al numero 06.4461325.