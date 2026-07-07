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Sirena: il super yacht con cinema e stabilimento balneare approda all’Argentario

di Redazione
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Monte Argentario (Grosseto). Domenica 5 luglio ha sostato all’Argentario, davanti alla residenza di Lupo Rattazzi che lo ha segnalato al comandante Daniele Busetto, il Sirena, super yacht di 73 metri costruito a Nobiskrug nel 2008, progettato da Nuova crociera, di proprietà della famiglia inglese Reuben.

Racconta il comandante Busetto, con le fonti dell’archivio storico dello Yachting di Artemare Club, che gli interni di lusso sono stati progettati da Newcruise, possono alloggiare 12 persone e un equipaggio di 18 persone.

Le sue caratteristiche includono un cinema e un stabilimento balneare, ha dentro anche un ascensore, È alimentato da due Motori Mtu, che lo portano ad una velocità massima di 18 nodi, la velocità di crociera è di 14 nodi.

Nobiskrug è un costruttore tedesco di grandi yacht, con sede a Rendsburg; in Germania è famoso per la costruzione del Sailing Yacht A, in sequestro in Italia per le sanzioni alla Russia, e fa parte del Tennor Group di Lars Windhorst.

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