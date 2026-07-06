Inaugurato il nuovo parcheggio in paese: consegnati i posti auto assegnati

Castiglione della Pescaia (Grosseto). È stato ufficialmente inaugurato il nuovo parcheggio di via dell’Oliveto, lo spazio di sosta realizzato dal Comune di Castiglione della Pescaia per migliorare la disponibilità di parcheggi a servizio dei residenti e delle attività economiche del centro urbano, e sono stati assegnati i posti auto ai cittadini e agli esercenti che hanno presentato domanda attraverso il bando pubblico.

«Con l’inaugurazione di questo nuovo parcheggio mettiamo a disposizione della comunità un’opera pensata per migliorare la vivibilità del centro e rispondere alle esigenze di chi vi risiede e vi svolge la propria attività – afferma il sindaco Elena Nappi –. Si tratta di un’area completamente riqualificata che restituisce alla città nuovi spazi di sosta. Per l’assegnazione dei posti auto abbiamo scelto di dare priorità ai residenti della zona e ai commercianti del centro storico, considerato che sono ancora disponibili alcuni posti abbiamo deciso di prorogare il bando e di estenderlo, fino a esaurimento delle disponibilità, a tutti i cittadini di Castiglione della Pescaia che fossero interessati. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento alle maestranze del Cantiere comunale e all’Azienda speciale Castiglione 2014, che con competenza, impegno e grande attenzione verso il territorio, hanno contribuito alla realizzazione di questo intervento, restituendo alla comunità un’opera utile e di qualità».

I lavori

L’intervento ha permesso di riqualificare un’area strategica del paese, oggi dotata di un parcheggio recintato, illuminazione pubblica, segnaletica verticale e orizzontale e valorizzata anche dalla presenza di piante di olivo.

All’esterno del parcheggio restano inoltre disponibili cinque posti auto liberi e uno stallo riservato alle persone con disabilità, oltre al nuovo collegamento pedonale per facilitare l’accesso al centro storico.

Contestualmente, è stata realizzata la nuova isola ecologica dedicata alla raccolta differenziata delle attività del centro, contribuendo al miglioramento del decoro urbano.

I cittadini interessati ai posti auto in concessione ancora disponibili possono presentare domanda di assegnazione, fino ad esaurimento della disponibilità.

L’avviso è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Castiglione della Pescaia al seguente link: https://castiglionedellapescaia.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-albo-pretorio?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=0&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=3848&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_id_dettaglio_pubblicazione=3095516