Home Colline MetallifereMensa scolastica, al via le iscrizioni: ecco come presentare la domanda
Colline MetallifereScuolaScuola Grosseto

Mensa scolastica, al via le iscrizioni: ecco come presentare la domanda

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 11 views

Massa Marittima (Grosseto). Dal primo luglio sarà possibile iscriversi al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2026/2027 per gli studenti frequentanti le scuole dei Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada.

Le domande potranno essere presentate dal primo luglio al 30 agosto 2026 esclusivamente in modalità online, mediante Spid o Cie.

Non saranno accettate richieste trasmesse con modalità differenti.

La presentazione della domanda sarà richiesta esclusivamente per gli studenti che iniziano un nuovo ciclo scolastico o che usufruiscono del servizio per la prima volta.

Per gli alunni già iscritti, il rinnovo dell’iscrizione alle classi successive della scuola dell’infanzia e della scuola primaria avverrà automaticamente, senza necessità di presentare una nuova domanda.

Di seguito il link alla sezione del sito dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere dedicata ai Servizi scolastici, dalla quale sarà possibile accedere alla domanda di iscrizione al servizio di mensa scolastica e comunicare eventuali variazioni anagrafiche e di recapito: https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsucmetallifere/portale/contactcenter/elencopratiche.aspx?CCAT=SCUO 

Soltanto per i nuclei familiari degli studenti frequentanti le scuole del Comune di Massa Marittima rimane l’obbligo di versare la somma di 10 euro per la quota di iscrizione al servizio con le stesse modalità degli anni precedenti accedendo nel sito dell’Ente al link https://www.unionecomunicollinemetallifere.it/home/servizi/servizio/Pagamenti-On-line.html, indicando come Ente “L’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere” , poi selezionando “Pagamento spontaneo” e “Mensa scolastica (iscrizione) Massa Marittima”.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere, a partire da mercoledì primo luglio, all’indirizzo mail serviziscolastici@unionecomunicollinemetallifere.it

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“7 donne, 1 vecchio e un mistero”: il...

Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

Ragazzo cade dalla moto: trasportato in ospedale

“Le sogliole di Renato Fucini”: il libro di...

Torna “Alla tavola dei Priori”: seconda edizione del...

“San Francesco – Il Cantico”: lo spettacolo in...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: