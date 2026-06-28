Mensa scolastica, al via le iscrizioni: ecco come presentare la domanda

Massa Marittima (Grosseto). Dal primo luglio sarà possibile iscriversi al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2026/2027 per gli studenti frequentanti le scuole dei Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada.

Le domande potranno essere presentate dal primo luglio al 30 agosto 2026 esclusivamente in modalità online, mediante Spid o Cie.

Non saranno accettate richieste trasmesse con modalità differenti.

La presentazione della domanda sarà richiesta esclusivamente per gli studenti che iniziano un nuovo ciclo scolastico o che usufruiscono del servizio per la prima volta.

Per gli alunni già iscritti, il rinnovo dell’iscrizione alle classi successive della scuola dell’infanzia e della scuola primaria avverrà automaticamente, senza necessità di presentare una nuova domanda.

Di seguito il link alla sezione del sito dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere dedicata ai Servizi scolastici, dalla quale sarà possibile accedere alla domanda di iscrizione al servizio di mensa scolastica e comunicare eventuali variazioni anagrafiche e di recapito: https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsucmetallifere/portale/contactcenter/elencopratiche.aspx?CCAT=SCUO

Soltanto per i nuclei familiari degli studenti frequentanti le scuole del Comune di Massa Marittima rimane l’obbligo di versare la somma di 10 euro per la quota di iscrizione al servizio con le stesse modalità degli anni precedenti accedendo nel sito dell’Ente al link https://www.unionecomunicollinemetallifere.it/home/servizi/servizio/Pagamenti-On-line.html, indicando come Ente “L’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere” , poi selezionando “Pagamento spontaneo” e “Mensa scolastica (iscrizione) Massa Marittima”.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere, a partire da mercoledì primo luglio, all’indirizzo mail serviziscolastici@unionecomunicollinemetallifere.it