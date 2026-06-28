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Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in due comuni

L'intervento è in programma mercoledì primo luglio

di Redazione
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Orbetello (Grosseto). Mercoledì primo luglio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Orbetello per un intervento in località Polverosa, che interesserà la rete idrica tra l’abitato di Albinia e la località Priorato.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 21 a mezzanotte e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Priorato, Piano Grande, Polverosa, Alberone e zone rurali limitrofe, nel comune di Orbetello, e nelle località Polverosa, Cutignolo e zone rurali limitrofe, nel comune di Manciano.

Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dalla sospensione del flusso, che saranno mitigati da flussaggi di rete e che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alla mezzanotte.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di Acquedotto del Fiora: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

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