Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in due comuni

Orbetello (Grosseto). Mercoledì primo luglio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Orbetello per un intervento in località Polverosa, che interesserà la rete idrica tra l’abitato di Albinia e la località Priorato.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 21 a mezzanotte e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Priorato, Piano Grande, Polverosa, Alberone e zone rurali limitrofe, nel comune di Orbetello, e nelle località Polverosa, Cutignolo e zone rurali limitrofe, nel comune di Manciano.

Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dalla sospensione del flusso, che saranno mitigati da flussaggi di rete e che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alla mezzanotte.

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