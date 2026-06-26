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Incidente sulla Senese: auto esce di strada, ferito un uomo

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo

di Redazione
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Grosseto. Ieri sera, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto è intervenuta sulla Senese, al km 16, in direzione di Siena, per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, un’Audi Q2 è uscita di strada. Il conducente, unico passeggero del veicolo, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale per i rilievi di competenza

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