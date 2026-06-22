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Anziana stroncata da un malore in spiaggia

La tragedia è avvenuta alla Giannella

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 108 views

Orbetello (Grosseto). Tragedia nella spiaggia della Giannella, nel comune di Orbetello.

Questa mattina, intorno alle 12.20, una donna di 84 anni è stata stroncata da un malore.

La donna, in arresto cardiorespiratorio, è stata subito soccorsa dal bagnino, che ha praticato manovre di rianimazione. Sul posto, sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimare l’anziana si è rivelato inutile.

Intervenuti sul posto anche l’automedica di Orbetello, l’ambulanza Blsd della Croce Rossa di Orbetello, l’elisoccorso Pegaso 2; allertati la  Capitaneria di Porto e i Carabinieri

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