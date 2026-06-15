Progetto Tiramisù: una nuova opportunità per il territorio tra innovazione, mare e turismo

Scarlino (Grosseto). Con la manifestazione di interesse attualmente in corso per la selezione delle imprese partecipanti, il progetto Tiramisù entra in una fase importante del proprio percorso. L’iniziativa, coordinata dal Comune di Scarlino e cofinanziata dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, rappresenta una concreta opportunità di sviluppo per il territorio, mettendo in relazione innovazione, ricerca scientifica, turismo ed eccellenze produttive.

Il progetto

Il progetto punta a sperimentare l’affinamento del vino in ambiente marino attraverso la realizzazione di una cantina sottomarina nel Golfo di Follonica, ma il suo valore va ben oltre l’aspetto strettamente enologico. Tiramisù nasce infatti con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra imprese, università, operatori turistici e territori dell’area transfrontaliera, creando nuove opportunità di crescita economica e di valorizzazione delle identità locali.

Saranno selezionate complessivamente 15 imprese della filiera vitivinicola e agroalimentare, tre per ciascun territorio coinvolto nel progetto: Toscana costiera, Liguria, Sardegna, Corsica e Région Sud – Dipartimento del Var. Le aziende partecipanti avranno accesso gratuito a un percorso che comprende attività di sperimentazione, monitoraggio scientifico, Living Lab, visite studio, masterclass e iniziative di promozione nazionale e internazionale.

«Tiramisù rappresenta una grande occasione per Scarlino e per tutto il territorio – afferma l’assessore alle politiche del mare e al turismo Silvia Travison –. Parliamo di un progetto che mette insieme alcune delle risorse più importanti della nostra comunità: il mare, il turismo, la qualità delle produzioni e la capacità di innovare. L’affinamento del vino sotto il mare è un elemento di grande interesse e originalità, ma il vero valore dell’iniziativa sta nella possibilità di creare nuove connessioni tra ricerca, imprese e promozione del territorio. Significa costruire esperienze capaci di attrarre visitatori, generare nuove opportunità per le aziende e aprire prospettive di sviluppo che possono produrre benefici duraturi per l’economia locale. È una progettualità che guarda al futuro e che conferma il ruolo del mare come risorsa strategica per la crescita e la valorizzazione di Scarlino».

Le attività

Tra le attività previste dal progetto figurano momenti di confronto tra imprese, percorsi formativi, visite studio e iniziative di promozione finalizzate alla valorizzazione del prodotto e dei territori coinvolti. Un percorso che punta a costruire una strategia condivisa di marketing e a trasformare una sperimentazione innovativa in una nuova opportunità di attrattività turistica e culturale.

Per accompagnare le aziende interessate è stata inoltre pubblicata sul sito ufficiale del progetto una sezione dedicata alle domande frequenti (Faq), che raccoglie chiarimenti tecnici relativi alla sperimentazione, alle caratteristiche delle bottiglie e dei sistemi di chiusura richiesti dal protocollo, alle annate dei vini ammesse e alle tempistiche previste per l’avvio delle attività.

Le imprese interessate possono presentare la propria candidatura fino al promo luglio 2026. La documentazione completa, le modalità di partecipazione e le Faq sono disponibili sul sito ufficiale del progetto Tiramisù e nella sezione “Amministrazione trasparente” del Comune di Scarlino.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo segreteriaprogetti@itinera.info