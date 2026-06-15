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Abbracci, aneddoti, risate e ricordi di chi non c’è più: gli autisti si ritrovano a cena

di Redazione
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Grosseto. I rapporti tra colleghi non si sono mai interrotti anche se non lavoravano più insieme.

È per questo che hanno pensato di ritrovarsi per una cena a cui hanno voluto anche una rappresentanza della ditta per cui avevano lavorato negli anni passati: la Gls F.lli Giannetti.

Un tamtam tra un cellulare e l’altro e la sera del 13 giugno, all’agriturismo Allegro di Alberese, si sono ritrovati per ricordare, durante una cena conviviale, gli anni trascorsi ed i bei tempi passati.

L’atmosfera era quella dei vecchi amici: abbracci, ricordi, aneddoti e risate sono stati il contorno della cena, senza dimenticare i colleghi che non ci sono più.

Erano presenti: Marco Giannetti, Sandro Giannetti, Manrico Buzzacarin, Roberto Andreini, Franco Guidarini, Giorgio Ammalati, Ugo Terzaroli, Pietro Marretti, Nicola Grandinetti, Giorgio Mariotti, Daniele Fedeli, Moreno Pizzichi, Gianni Capitini, Kalim, Marcello Bursi, Astelio Scoccati, Fabio Vergnani, Gianluca Benini , Claudio Parri, Mario Tocchi, Pietro De Piero, Massimiliano Benvenuti.

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