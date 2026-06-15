“Tutto è Energia”: ecco come partecipare alla manifestazione artistica e culturale

Massa Marittima (Grosseto). L’associazione culturale Art@ltro APS annuncia l’apertura delle candidature per la seconda edizione di “Tutto è Energia”, la manifestazione artistica e culturale che si terrà a Massa Marittima e Monterotondo Marittimo dall’11 al 27 settembre.

Il progetto

Il progetto invita artisti e creativi a confrontarsi con il tema dell’energia, intesa come principio fondamentale dell’esistenza, forza che anima l’universo, la natura, gli esseri viventi e le molteplici dimensioni dell’esperienza umana. Un tema di grande attualità che ciascun partecipante potrà interpretare liberamente attraverso la propria sensibilità e il proprio linguaggio espressivo.

Durante l’intera manifestazione verrà allestita una grande mostra collettiva nel Palazzo Del Debbio a Massa Marittima, che accoglierà opere di pittura, fotografia, grafica, scultura, installazione e tecniche miste, offrendo al pubblico una riflessione corale su una delle questioni più profonde e universali del nostro tempo.

La manifestazione, realizzata con il coinvolgimento di numerosi enti e realtà culturali del territorio, con la collaborazione dei Comuni di Massa Marittima e Monterotondo Marittimo e il patrocinio della Regione Toscana, si propone di valorizzare l’arte contemporanea come strumento di conoscenza, dialogo e partecipazione.

Come partecipare

Gli artisti interessati dovranno inviare, entro il 31 luglio, all’indirizzo e-mail artaltro@gmail.com:

• modulo di adesione compilato e firmato in formato Pdf;

• una fotografia dell’opera candidata in formato Jpeg.

Ogni artista può presentare una sola opera.

La selezione sarà effettuata sulla base del materiale ricevuto. Gli artisti ammessi saranno informati entro il 13 agosto e parteciperanno alla mostra collettiva allestita a Palazzo Del Debbio.

Premi

Una giuria tecnica composta da professionisti del settore assegnerà:

• un primo Premio, che consiste in una mostra personale alla Galleria Spaziografico di Massa Marittima;

• un secondo premio, che consiste in una mostra personale nella sala espositiva comunale di Monterotondo Marittimo.

Potranno inoltre essere attribuite menzioni e riconoscimenti speciali.

Art@ltro invita artisti provenienti da ogni ambito della ricerca contemporanea a contribuire con la propria creatività e sensibilità alla costruzione di una riflessione collettiva sul tema dell’energia nelle sue infinite forme e manifestazioni.

Regolamento e modulo di adesione, oltre a tutte le informazioni, sono reperibili sul sito www.artaltro.it

Link diretto: https://www.artaltro.it/le-nostre-idee/mostre

Scadenze

Termine per l’invio delle candidature: 31 luglio 2026

Comunicazione agli artisti selezionati: entro il 13 agosto 2026

Mostra collettiva: dall’11 al 27 settembre 2026

Cerimonia di premiazione: 19 settembre 2026