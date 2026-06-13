Home Colline MetallifereTrasporto scolastico, al via le iscrizioni: ecco come presentare la domanda
Colline MetallifereScuolaScuola Grosseto

Trasporto scolastico, al via le iscrizioni: ecco come presentare la domanda

Al via le domande da lunedì 15 giugno

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 11 views

Grosseto. A partire da lunedì 15 giugno saranno aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per gli studenti che frequentano le scuole dei Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità online, mediante Spid o Cie. Di conseguenza non saranno accettate richieste trasmesse con modalità differenti.

Sarà possibile presentare le richieste dal 15 giugno al 19 luglio 2026. Il Comune invita pertanto a provvedere all’inoltro della domanda entro i termini previsti.

Di seguito il link alla sezione del sito dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere dedicata ai servizi scolastici per poter accedere alla domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico: https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsucmetallifere/portale/contactcenter/elencopratiche.aspx?CCAT=SCUO

Per maggiori informazioni è possibile scrivere, a partire da lunedì 15 giugno, all’indirizzo mail: serviziscolastici@unionecomunicollinemetallifere.it

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Museo di San Pietro all’Orto: inaugurazione del virtual...

Raccolta dei rifiuti, riorganizzazione nelle frazioni: ecco le...

82 anni fa la strage di Ponte del...

Zero assenze, zero ritardi e zero uscite anticipate:...

Più sicurezza sulla spiaggia: confermato il Piano collettivo...

“Riccardo’s Cup”: allo stadio “Zecchini” il ricordo che...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: