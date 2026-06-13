Trasporto scolastico, al via le iscrizioni: ecco come presentare la domanda

Grosseto. A partire da lunedì 15 giugno saranno aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per gli studenti che frequentano le scuole dei Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità online, mediante Spid o Cie. Di conseguenza non saranno accettate richieste trasmesse con modalità differenti.
Sarà possibile presentare le richieste dal 15 giugno al 19 luglio 2026. Il Comune invita pertanto a provvedere all’inoltro della domanda entro i termini previsti.
Di seguito il link alla sezione del sito dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere dedicata ai servizi scolastici per poter accedere alla domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico: https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsucmetallifere/portale/contactcenter/elencopratiche.aspx?CCAT=SCUO
Per maggiori informazioni è possibile scrivere, a partire da lunedì 15 giugno, all’indirizzo mail: serviziscolastici@unionecomunicollinemetallifere.it