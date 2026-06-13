Museo di San Pietro all’Orto: inaugurazione del virtual tour con visita guidata

Massa Marittima (Grosseto). Mercoledì 17 giugno il Comune di Massa Marittima inaugura i nuovi percorsi di visita del Museo di San Pietro all’Orto: alle 16.30 laboratorio con guida virtuale per bambini “Le avventure dell’esploratrice Roberta” e alle 18 presentazione del nuovo virtual tour e di una parte del percorso urbano dedicato al ‘600, per un viaggio nel passato di Massa Marittima.

Interverranno i ricercatori dell’Università di Siena del Dipartimento delle scienze storiche e dei beni culturali Liam, il sindaco di Massa Marittima, Irene Marconi e Claudia Mori, direttrice dei Musei di Massa Marittima. Dopo la presentazione, i partecipanti, divisi per gruppi, effettueranno la visita della struttura museale con il virtual tour e il percorso urbano. Tutti gli eventi sono con prenotazione obbligatoria scrivendo a accoglienzamuseimassa@gmail.com o telefonando al numero 0566.906525.

Il virtual tour

I nuovi percorsi di visita, che saranno inaugurati mercoledì 17 giugno, sono stati realizzati grazie ad un progetto presentato dalla cooperativa Zoe che gestisce i musei di Massa Marittima, accolto e finanziato dal Ministero della Cultura, sul fondo destinato ai piccoli musei. La cooperativa Zoe si è classificata al sesto posto della graduatoria nazionale su 600 domande presentate, ottenendo 92 punti su 100.

Il virtual tour, fruibile in italiano e in inglese, è dedicato al complesso architettonico del San Pietro all’Orto-Sant’Agostino, e permetterà, anche grazie alla dotazione di tablet, di arricchire la visita delle strutture museali con un’esperienza virtuale e interattiva che mostra il passato. Grazie alla realtà aumentata si è potuto restituire l’evoluzione del complesso architettonico di San Pietro in tutte le sue fasi, in particolare è stata ricostruita virtualmente la prima chiesa di Città Nuova, utile per comprendere lo sviluppo diacronico del convento nel suo contesto urbano. Il lavoro è stato realizzato insieme all’Università di Siena, del. Dipartimento di Scienze storiche e beni culturali, con l’attivazione di un assegno di ricerca vinto dal dottor Manuele Putti, membro del Liam (Laboratorio di informatica applicata all’archeologia) e coordinato dal professor Marco Valenti, ordinario di Archeologia medievale presso la stessa università.

Per rendere il museo di San Pietro all’Orto accessibile anche ai più piccoli in modo interattivo e divertente, il progetto ha consentito inoltre la realizzazione di una guida virtuale con mascotte animata, che si chiama “Roberta”, riservata a bambini, che arrivano al museo con le famiglie e alle scolaresche. Tale percorso è stato realizzato da Skylab Studios srl, azienda leader nel campo dell’animazione dei beni culturali.

L’altra novità frutto del progetto è il percorso urbano dedicato al Seicento ”Oltre il Medioevo. Arte, storia e società a Massa Marittima nel XVII secolo”, che collegherà i principali poli della città di interesse culturale e turistico attraverso la tematica dell’arte seicentesca. Tale percorso si avvarrà di supporti cartacei (una cartina distribuita nei musei e all’ufficio turistico con informazioni sui monumenti) e approfondimenti digitali delle singole opere accessibili tramite QR Code. Il materiale è stato prodotto in italiano, inglese, francese e tedesco.

Con le risorse del bando infine sono stati acquistati supporti di sala per visite in italiano ed inglese facile da leggere e da capire, utili ad abbattere le barriere cognitive e rendere il Museo di San Pietro all’Orto più accessibile.

“Con questo progetto continuiamo a investire nella valorizzazione dei musei e del patrimonio culturale cittadino attraverso strumenti innovativi e inclusivi – dichiara il sindaco Irene Marconi –. L’obiettivo è rendere la storia di Massa Marittima sempre più accessibile a tutti, dai bambini ai visitatori stranieri, con un linguaggio capace di coniugare rigore scientifico e divulgazione. Si tratta di un investimento del valore complessivo di 80mila euro, reso possibile da questo finanziamento ministeriale, che rafforza l’identità della città e amplia le opportunità di fruizione del nostro patrimonio artistico e monumentale”.

Altrettanto interessanti sono gli sviluppi futuri: il progetto, infatti, è cofinanziato dal Comune di Massa Marittima che si è impegnato a restaurare la tela di Domenico e Rutilio Manetti ”Madonna con Bambino, San Cerbone, San Rocco e San Bernardino da Siena” per un importo complessivo di circa 9mila euro.

“Il dipinto di Domenico e Rutilio Manetti – spiega Claudia Mori, direttrice dei musei di Massa Marittima – è un vero capolavoro artistico del XVII secolo. Tornerà finalmente fruibile, grazie al Comune, dopo essere stato per tanti anni chiuso nei magazzini del museo. Una volta terminato il restauro che è ancora in corso, (presumibilmente entro l’anno) verrà consegnato alla Diocesi di Massa Marittima per essere esposto in Cattedrale diventando parte integrante del percorso sul Seicento a Massa Marittima”.

“Grande è il potenziale di questo progetto – aggiunge l’archeologo Matteo Colombini, della cooperativa Zoe –: la piattaforma su cui poggia il virtual tour di San Pietro all’Orto, potrà essere utilizzata per sviluppare in futuro altri tour virtuali su chiese, monumenti e spazi cittadini. Con l’acquisto di visori inoltre potremo rendere l’esperienza immersiva. Non meno importante sarà il feedback: durante le visite al Museo, dal giorno dell’inaugurazione e nei prossimi mesi, i visitatori potranno riempire delle schede indicando eventuali criticità. Il progetto infatti è ancora in fase di testing, nel senso che resta aperto il rapporto con l’università per migliorare la virtual experience sulla base di quanto emergerà dalla customer satisfaction.”