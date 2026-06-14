“La materia dell’incontro”: 14 artisti under 30 espongono alla Gunzman

Orbetello (Grosseto). Dal 20 giugno all’11 luglio la ex polveriera Guzman ospita “La materia dell’incontro”, la mostra che riunisce ben 14 artisti under 30, chiamati a esporre le proprie opere in un edificio storico affacciato sulla laguna che si trasforma nel punto di partenza di una nuova forma di dialogo.

«La materia dell’incontro – spiegano da Corrente Alternata, associazione che promuove la mostra con la collaborazione e il supporto del Comune di Orbetello – riunisce 14 artisti under 30 all’interno della sala espositiva della ex polveriera Guzman di Orbetello, un luogo che nei secoli ha accolto funzioni, presenze e trasformazioni diverse, conservando nelle proprie mura le tracce di chi l’ha attraversato. Oggi questo edificio storico affacciato sulla laguna diventa il punto di partenza di una nuova forma di dialogo. La mostra nasce da un progetto di StratoZero dedicato al sostegno delle pratiche artistiche emergenti e alla costruzione di occasioni di confronto tra artisti, curatori, professionisti della cultura e pubblico».

«Più che un’esposizione conclusa – proseguono da Corrente Alternata – “La materia dell’incontro” si configura come uno spazio condiviso di ricerca, in cui esperienze, sensibilità e linguaggi differenti entrano in relazione. Pittura, fotografia, scultura, video, installazione e performance convivono all’interno di un percorso che non separa le discipline, ma ne esplora le possibilità di relazione. Le opere si avvicinano, si osservano e si contaminano, riflettendo una generazione di artisti per cui i confini tra i linguaggi sono sempre più fluidi e attraversabili».

L’incontro avviene su più livelli: tra gli artisti, tra le opere, tra i diversi media e tra questi e lo spazio che li ospita. La Polveriera non si limita ad ospitare il progetto, ma diventa presenza attiva: «La sua architettura – sottolineano dall’associazione -, la luce della laguna che cambia nel corso della giornata e la memoria sedimentata nel tempo, entrano a far parte dell’esperienza, influenzando il modo in cui le opere vengono percepite e messe in relazione. Ne emerge una trama di connessioni in continua trasformazione, in cui ogni lavoro mantiene la propria identità, ma si definisce anche attraverso il confronto con gli altri. Le differenze non vengono annullate, ma rese visibili, diventando occasione di dialogo».

«Un’esperienza che parla di dialogo e contaminazione – aggiunge in conclusione l’assessore alla cultura, al turismo e al commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali –. La materia dell’incontro è un invito a osservare ciò che accade quando elementi diversi si fondono e si trasformano, un’esperienza unica e suggestiva proposta dai giovani che trovano la forza di esprimere le loro idee e far sentire la loro voce attraverso le loro opere, condividendole e cercando un confronto aperto con il pubblico. Da parte mia ringrazio Corrente Alternata e, in particolare Filippo Muneghina, per aver dato gambe al progetto e aver offerto ai promotori uno spazio che sarà certamente valorizzato dalla loro coinvolgente presenza artistica».

L’ingresso alla mostra è gratuito. La mostra è aperta dal giovedì alla domenica, dalle 18 alle 23. Il martedì e il mercoledì la mostra è aperta su prenotazione per gruppi pari o superiori a 10 persone. Per informazioni contattare il numero 333.6905696.

Gli artisti

Ecco gli artisti in mostra: Theodor Afzelius, Art Resuli, Pablo Carandini, Carlotta Maria Mazza (CMM), Giovanni D’Amelio, Guido León, Lima (Olimpia Petrini), Amedeo Longo, Anna Franchi, Alessandro Montiglio, Mani, Matilde Brini e Matteo Tranquilli.