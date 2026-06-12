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Più sicurezza sulla spiaggia: confermato il Piano collettivo di salvamento

Approvata dalla Giunta comunale la convenzione con il Consorzio MareScarlino

di Redazione
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Scarlino (Grosseto). La Giunta comunale di Scarlino ha approvato il Piano collettivo di salvamento per la stagione balneare 2026, confermando anche per quest’anno il servizio di sicurezza e assistenza ai bagnanti lungo il tratto di costa compreso tra il confine con il Comune di Follonica e il canale Fiumara. Il piano resterà attivo fino al 21 settembre 2026 e rappresenta uno strumento importante per garantire una fruizione sempre più sicura delle spiagge del territorio.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Scarlino e il Consorzio MareScarlino, che ha presentato la proposta di piano collettivo e che sarà il soggetto attuatore del servizio. Il progetto ha ottenuto l’autorizzazione dell’Ufficio circondariale marittimo di Piombino ed è stato approvato dalla Giunta comunale con apposita deliberazione.

Il piano è stato predisposto con l’obiettivo di assicurare un presidio efficace lungo il litorale scarlinese, caratterizzato da ampi tratti di spiaggia libera e da una conformazione diversa rispetto ad altre realtà costiere della Toscana. Il Consorzio MareScarlino si farà carico integralmente degli oneri economici legati all’attuazione del servizio, senza costi a carico dell’amministrazione comunale.

«Anche quest’anno abbiamo scelto di confermare il Piano collettivo di salvamento perché riteniamo che la sicurezza dei bagnanti sia un elemento fondamentale dell’accoglienza turistica e della qualità dei servizi offerti sul nostro litorale – dichiarano il sindaco Francesca Travison e l’assessore al turismo e al Demanio marittimo Silvia Travison –. Grazie alla collaborazione con il Consorzio MareScarlino sarà possibile garantire un presidio organizzato e qualificato lungo la costa durante tutta la stagione balneare, offrendo maggiore tranquillità a residenti e visitatori».

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