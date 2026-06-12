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Toscana Pride: in piazza a Grosseto anche gli psicologi

L'Ordine patrocinerà e sarà presente alla manifestazione

di Redazione
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Grosseto. “Per il quarto anno consecutivo da quando ci siamo insediati all’Ordine, abbiamo rinnovato il patrocinio al Toscana Pride per continuare a dare un segnale: sostenere pubblicamente una cultura fondata sul rispetto delle differenze, sulla dignità delle persone e sulla tutela dei diritti. Per la psicologia, inclusione e riconoscimento sociale non sono concetti astratti, ma elementi che incidono concretamente sul benessere individuale e collettivo”.

A dirlo è Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana e del Consiglio nazionale, annunciando la partecipazione e il patrocinio dell’Ordine al Toscana Pride 2026, in programma domani, 13 giugno, a Grosseto.

Le evidenze scientifiche mostrano con chiarezza che stigma, isolamento e discriminazioni possono produrre conseguenze rilevanti sulla salute psicologica, soprattutto tra i più giovani e in coloro che vivono condizioni di vulnerabilità familiare e sociale. Per questo – spiega Gulino è importante sostenere iniziative che contrastino gli stereotipi di genere e promuovano accoglienza, ascolto e riconoscimento delle differenze. Con questo patrocinio vogliamo ribadire il ruolo sociale della nostra professione nella costruzione di comunità inclusive e consapevoli. Contrastare i pregiudizi e favorire contesti sicuri e rispettosi significa contribuire concretamente alla prevenzione del disagio psicologico e alla promozione del benessere”.

“Saremo presenti al Toscana Pride con le nostre bandiere e il nostro striscione – conclude Gulino – e invitiamo gli iscritti e le iscritte all’Ordine a partecipare al corteo. Ci ritroveremo alle 16 davanti al Caffè di Portavecchia, in via dei Lavatoi 2, e da lì partiremo insieme per raggiungere il corteo in partenza da piazza Esperanto”.

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