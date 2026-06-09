Il Toscana Pride arriva a Grosseto: “Previste 10mila persone”

Grosseto. Si è svolta questa mattina la conferenza stampa nel Palazzo della Provincia di Grosseto per presentare il programma del Toscana Pride 2026 a Grosseto.

Presente per la Provincia di Grosseto il vicepresidente Valentino Bisconti e, per la Regione Toscana, l’assessore ai diritti Lgbtqia+ Alessandra Nardini.

Il ritrovo del corteo è previsto sabato 13 giugno, alle 16, in piazza Esperanto, con partenza alle 16.30 e arrivo al parco di via Giotto verso le 18.30.

Il percorso

Ecco il percorso completo: piazza Esperanto, viale Vittorio Fossombroni, viale Lorenzo Porciatti, viale Alessandro Manetti, via Caravaggio, stadio, via Pietro Aldi, viale della Repubblica, piazzale Fabiano Zuppardo, con arrivo al parco Pertini di viale Giotto, dove ci sarà un dj set e poi alcuni interventi istituzionali.

Dalla stazione di Grosseto si raggiunge la parata in 15 minuti. È previsto un treno di ritorno con partenza alle 21.30 da Grosseto, che fermerà a Pisa, Lucca, Montecatini, Pistoia, Prato e Firenze. È possibile comprare il biglietto da app e dal sito di Trenitalia.

“Siamo grati alla Provincia di Grosseto per aver concesso il patrocinio alla manifestazione – ha dichiarato Fiora Bianconi, portavoce del Toscana Pride 2026 –. Ringrazio anche il capoluogo maremmano per l’accoglienza. Al momento dell’annuncio del Toscana Pride a Grosseto abbiamo ricevuto numerose offese sui social, ma per noi gli insulti sono una medaglia. Vogliamo arrivare dove non ci vogliono perchè siamo tutelati dalla Costituzione e dalla legge, quindi la nostra parata è legittima. Non abbiamo paura di eventuali aggressioni, anche se nutriamo qualche timore verso le associazioni filo-israeliane. La nostra manifestazione non ha chiesto contributi alle istituzioni; le Province di Grosseto, Pistoia e Siena ci hanno concesso il patrocinio non oneroso, così come molti Comuni della Toscana. Alla manifestazione parteciperanno molte associazioni. Il corteo si muoverà lungo il perimetro esterno delle Mura perchè per questo tipo di manifestazioni non è possibile passare dal corso per motivi di ordine pubblico. Così come non ci sarà una festa serale, in quanto non abbiamo trovato una location adatta. In ogni caso, abbiamo preventivato l’arrivo di circa 10mila persone e ci saranno cinque carri”.

“La Provincia è orgogliosa di patrocinare l’evento – ha sottolineato il vicepresidente Valentino Bisconti -. La nostra amministrazione è per l’inclusione, così come è sancito dall’articolo 3 della Costituzione. Il Toscana Pride è un’iniziativa che accoglie, da Grosseto deve partire un messaggio di accoglienza, condivisione e di superamento delle differenze. Purtroppo, nella nostra società manca il rispetto verso la diversità e non si capisce che la diversità è un valore. La Provincia è entusiasta di essere dalla parte di quei cittadini che rivendicano la loro indipendenza”.

“La Regione ha bisogno di arrivare in tutti i territori della Toscana – ha evidenziato l’assessore Alessandra Nardini –. La comunità Lgbtqia+ sta ricevendo attacchi in tanti Paesi del mondo e anche in Italia il Governo sta discriminando queste persone. Fortunatamente, in Toscana siamo diversi e la Regione ha varato una legge contro le discriminazioni sessuali. Noi siamo per la parità dei sessi, per le unioni civili anche tra persone dello stesso sesso e per le adozioni monogenitoriali. La Provincia di Grosseto e la Regione sono al fianco della comunità Lgbtqia+ nella loro battaglia di civiltà. A Grosseto sfileremo anche con le bandiere della pace per manifestare contro tutte le guerre e contro il genocidio a Gaza”.

“Il Toscana Pride arriva per la prima volta a Grosseto – ha spiegato Daniela Castiglione, coordinatrice del comitato promotore locale del Toscana Pride –. La nostra è una città ai margini della regione e parte dei grossetani ha accolto in modo negativo la notizia della parata. Ma Grosseto ha bisogno di questa manifestazione, che porta inclusione e condivisione”.